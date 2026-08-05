Resep Udang Goreng Tepung Saus Mentega, Gurih Renyah dengan Saus Ala Restoran Seafood

Potret udang goreng tepung saus mentega ala restoran seafood. (instagram.com/@alifa.frh)

JawaPos.com - Menu Udang Goreng Tepung Saus Mentega selalu menjadi salah satu hidangan favorit di restoran seafood.

Perpaduan udang yang renyah dengan saus mentega gurih, manis, dan sedikit asam menciptakan cita rasa yang sulit ditolak. Kabar baiknya, menu ini ternyata sangat mudah dibuat sendiri di rumah.



Dilansir dari Instagram @alifa.frh, resep ini menggunakan teknik melapisi udang dengan adonan tepung agar hasilnya renyah, kemudian dipadukan dengan saus mentega yang kaya rasa. Cocok dijadikan lauk makan bersama keluarga maupun menu spesial saat akhir pekan.



Udang yang digoreng menggunakan dua jenis adonan tepung menghasilkan tekstur yang garing lebih lama. Setelah disiram saus mentega yang gurih dan harum, rasanya semakin nikmat dengan perpaduan bawang bombay dan bawang putih yang melimpah.



Hidangan ini memiliki cita rasa ala restoran, tetapi menggunakan bahan sederhana yang mudah ditemukan di rumah.



Bahan-Bahan

Bahan Utama

Udang segar secukupnya

4 sdm margarin

3 siung bawang putih, cincang

1 buah bawang bombay, iris



Bahan Saus

2 sdm saus tomat

1 sdm saus sambal

2 sdm saus tiram

1 sdm kecap manis

½ sdt lada bubuk

Garam secukupnya

100-200 ml air

2 sdm larutan tepung maizena



Tepung Coating Kering

4 sdm tepung terigu

2 sdm tepung beras



Tepung Coating Basah

4 sdm tepung terigu

2 sdm tepung beras

Sedikit margarin

Air secukupnya

Sedikit garam



Cara Membuat Udang Goreng Tepung Saus Mentega

1. Marinasi Udang

Bersihkan udang, lalu marinasi menggunakan sedikit baking soda selama sekitar 1 menit.

Bilas hingga bersih dan tiriskan.

2. Siapkan Adonan Tepung

Campurkan bahan coating kering dalam satu wadah.

Di wadah lain, campurkan bahan coating basah hingga menjadi adonan yang tidak terlalu encer.

3. Balur dan Goreng Udang

Celupkan udang ke adonan basah, kemudian baluri dengan tepung kering.

Goreng dalam minyak panas hingga berwarna keemasan dan renyah.

Angkat, lalu tiriskan.

4. Buat Saus Mentega

Lelehkan margarin di dalam wajan.

Tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum dan layu.

Masukkan saus tomat, saus sambal, saus tiram, kecap manis, lada, garam, dan air.

Aduk hingga mendidih.

5. Kentalkan Saus

Tuangkan larutan tepung maizena sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga saus mengental.

6. Campurkan Udang

Masukkan udang goreng ke dalam saus.

Aduk hingga seluruh udang terbalut saus secara merata.

7. Sajikan

Sajikan selagi hangat bersama nasi putih hangat.



Marinasi udang dengan baking soda cukup sekitar satu menit agar teksturnya lebih kenyal, kemudian segera bilas hingga bersih.



Gunakan minyak yang benar-benar panas saat menggoreng supaya lapisan tepung tidak menyerap terlalu banyak minyak. Campurkan udang ke dalam saus sesaat sebelum disajikan agar tekstur renyahnya tetap terjaga.



Udang Goreng Tepung Saus Mentega cocok disajikan bersama nasi putih hangat, kentang goreng, atau tumis sayuran seperti brokoli dan buncis. Tambahan irisan daun bawang atau wijen sangrai juga dapat membuat tampilannya semakin menarik.



Udang Goreng Tepung Saus Mentega menjadi menu istimewa yang bisa dibuat dengan mudah di rumah.



Tekstur udang yang renyah dipadukan saus mentega gurih dan harum menghasilkan hidangan ala restoran seafood yang dijamin disukai seluruh keluarga.

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