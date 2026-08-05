Kuliner Enak di Sekitar Stasiun Cakung, Ada dari Bakmi Legendaris Sampai Nasi Kebuli Otentik!

JawaPos.com - Stasiun Cakung merupakan salah satu penghubung rute kereta dari Jakarta Timur menuju Bekasi dan juga sebaliknya.

Setiap hari, stasiun Cakung selalu dipadati oleh aktivitas para penumpang, terutama pada jam-jam sibuk, saat pekerja berangkat di pagi hari dan pulang pada sore ataupun malam hari.

Suasananya yang ramai tidak hanya terlihat dari dalam area stasiun, tetapi juga kawasan di sekitarnya.

Jika anda ingin mencari tempat makan dengan harga terjangkau dan pilihan menu yang beragam, anda tidak perlu lagi berjalan terlalu jauh dari stasiun Cakung ini.

Di kawasan Jalan Bintara, kurang lebih sekitar 3 km dari stasiun Cakung, terdapat sejumlah tempat makan legendaris yang cocok untuk mengisi perut setelah perjalanan.

Selain cita rasanya yang lezat, harga makanan di kawasan ini juga ramah di kantong, sehingga cocok menjadi pilihan bersantap di sela-sela aktivitas anda yang padat..

Berikut adalah rekomendasi tempat makan enak di sekitaran stasiun Cakung, yang telah kami rangkum dari kanal YouTube @JAKARTAKULINER pada Rabu (05/08).

Bakmie Madina

Bakmi Madina merupakan tempat makan legendaris yang telah berdiri sejak tahun 1947. Lokasinya berada di Jl.Bintara, RT05 RW 05. Bakmi Madina sudah halal dan tidak menggunakan bahan pengawet.

Selain bakmi yang lezat, di sini anda dapat memesan menu lain berupa mie ayam, yamin, bakmi ayam rebus, serta ceker. Suasananya yang bersih dan nyaman dapat menjadikannya pilihan tepat untuk mengisi perut setelah turun dari kereta.

Bakso Mukidi