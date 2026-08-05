Kuliner Enak Sekitar Stasiun MRT Senayan, Ada Katsu Jepang Sampai Masakan Khas Singapura

JawaPos.Com - Stasiun MRT Senayan merupakan salah satu simpul transportasi penting di kawasan Kota Jakarta.

Lokasinya yang strategis, menghubungkan berbagai tempat-tempat utama, mulai dari pusat perbelanjaan, gedung-gedung perkantoran, sampai kawasan GBK.

Padatnya aktivitas di kawasan Senayan,membuat banyak penumpang MRT mencari tempat yang dapat dijadikan sebagai one stop untuk beristirahat sekaligus menikmati hidangan setelah turun dari stasiun.

Dengan banyaknya pilihan kuliner yang berada tidak jauh dari stasiun, anda dapat menghemat waktu tanpa perlu berpergian jauh untuk mencari tempat makan.

Bagi anda yang sedang mencari rekomendasi kuliner enak di sekitar stasiun MRT Senayan, terdapat sejumlah tempat makan yang patut anda coba.

Berdasarkan rangkuman dari kanal YouTube @JAKARTAKULINER, pada (05/08) berikut adalah tempat makan di sekitaran stasiun MRT Senayan.

Candra Fine Thai Cuisine

Restoran ini berlokasi di Plaza Senayan Lantai P4. tempat ini menyajikan masakan khas Thailand seperti tom yam, pad thai, goong pao, miang kram, thai mango sticky rice, sampai Thailand Tea yang khas Dengan suasana yang nyaman, restoran ini cocok menjadi pilihan untuk menikmati makan malam bersama keluarga maupun teman.

Katsutoku