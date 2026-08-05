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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 6 Agustus 2026 | 02.01 WIB

12 Kuliner Enak Dekat Stasiun UI, dari Saung Sunda di Atas Danau hingga Kembang Tahu Pontianak

Ilustrasi kuliner sekitar stasiun UI/YouTube @JAKARTAKULINER - Image

Ilustrasi kuliner sekitar stasiun UI/YouTube @JAKARTAKULINER

JawaPos.Com - Stasiun Universitas Indonesia (UI) merupakan salah satu rute kereta yang terdapat di sekitar kawasan kampus UI Depok.

Setiap hari, stasiun UI selalu dipadati penumpang. Lokasinya yang strategis, menjadikannya sebagai penghubung dari wilayah Jakarta, Bogor, ataupun berbagai wilayah di Kota Depok.

Banyak mahasiswa, pelajar, karyawan kampus, sampai para pekerja yang menjadi penumpang setia, yang rutin melintas di stasiun UI setiap harinya.

Menariknya, di sekitaran kawasan Stasiun UI, tepatnya di sepanjang Jalan Margonda terdapat banyak tempat makan dengan pilihan menu yang bervariasi.

Mulai dari makanan tradisional, restoran nuansa saung khas Sunda, restoran terkenal, jajanan ringan, sampai coffee shop kekinian yang bisa menjadi pilihan untuk bersantap ataupun sekedar transit setelah perjalanan menggunakan kereta.

Berdasarkan informasi yang kami kutip dari kanal YoUTube @JAKARTAKULINER pada Rabu (05/08) berikut 12 rekomendasi kulineran enak di sekitaran stasiun UI yang bisa anda coba. 

Restoran ini berada di Jl. Margonda Raya No. 533, RW 7. Tempat ini menawarkan aneka hidangan Korean Food yang beragam seperti kimbab, toppoki, odeng, bingsoo, dan juga kimchi. Ruangannya cukup luas dan bersih. Serta dilengkapi pula dengan area parkir yang lega dan mushola untuk anda beribadah. .

Bittersweet By Najla cabang Depok bertempat di Jl. Margonda Raya No. 491. Di sini anda dapat menikmati dessert box premium yang menjadi menu andalan. Selain menu dessert box yang populer di sini anda juga dapat memesan makanan  berat seperti spaghetti, burger,nasi goreng, nasi ayam, sampai nasi goreng.

Editor: Novia Tri Astuti
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