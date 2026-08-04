Resep Grape Yogurt Bark, Dessert Sehat, Mudah dan Menyegarkan

JawaPos.com - Tren dessert sehat terus berkembang dan menarik perhatian banyak pencinta kuliner rumahan.

Salah satu yang belakangan ini ramai dibagikan di media sosial adalah Grape Yogurt Bark, camilan manis dengan bahan sederhana namun tampilan menarik. Dessert ini cocok untuk kamu yang ingin menikmati makanan manis tanpa proses rumit dan tetap terasa segar.

Grape Yogurt Bark dikenal sebagai camilan dingin yang praktis karena hanya memerlukan proses pencampuran dan pembekuan.

Kombinasi anggur segar, yogurt, serta lapisan cokelat menciptakan tekstur unik, lembut, dingin, dan sedikit renyah saat digigit. Tak heran jika resep ini cepat viral dan banyak diikuti oleh pengguna media sosial.

Seperti dibagikan dalam unggahan Instagram, resep ini disebut sebagai "healthy & easy dessert" karena bisa dibuat siapa saja tanpa keahlian khusus. "Healthy & easy dessert!!" tulis pemilik akun, dikutip dari Instagram @cook_18_.

Bahan-bahan Grape Yogurt Bark

Anggur segar secukupnya

Yogurt secukupnya (bebas menggunakan jenis yogurt sesuai selera)

Cokelat batang atau cokelat leleh secukupnya

Minyak kelapa secukupnya

Garam laut secukupnya (opsional)

Langkah-langkah Pembuatan

1. Cuci bersih anggur hingga tidak ada kotoran yang tersisa, lalu tiriskan sampai benar-benar kering.

2. Masukkan anggur ke dalam wadah, tambahkan yogurt, lalu aduk perlahan hingga seluruh anggur terbalut yogurt secara merata.

3. Siapkan loyang atau baking sheet yang sudah dialasi kertas roti, kemudian tuang campuran anggur dan yogurt secara merata.

4. Masukkan ke dalam freezer hingga membeku sempurna.

5. Lelehkan cokelat bersama minyak kelapa dengan cara ditim atau dipanaskan perlahan.

6. Keluarkan yogurt bark dari freezer, lalu celupkan atau siram dengan cokelat leleh hingga menutup permukaannya.

7. Taburkan sedikit garam laut di atasnya sebagai penyeimbang rasa (opsional).

8. Dinginkan kembali sebentar hingga cokelat mengeras, lalu potong-potong sesuai selera dan siap dinikmati.

Grape Yogurt Bark tidak hanya menarik dari segi tampilan, tetapi juga menawarkan sensasi rasa yang menyegarkan.

Yogurt memberikan rasa asam lembut, anggur menghadirkan kesegaran alami, sementara lapisan cokelat menambah sentuhan manis dan sedikit pahit yang seimbang. Camilan ini cocok disantap saat cuaca panas atau sebagai alternatif dessert ringan setelah makan besar.