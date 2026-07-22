Resep Mango Crumble Mochi, Dessert Chewy dengan Isian Mangga dan Crumble Renyah

Potret mango crumble mochi yang kenyal, lembut, dan segar dengan isian beragam. (Sumber: instagram.com/@humaakitchen)

JawaPos.com - Jika sedang mencari dessert yang manis, segar, sekaligus memiliki tekstur yang unik, Mango Crumble Mochi bisa menjadi pilihan yang wajib dicoba.

Perpaduan mochi yang kenyal, isian whipped cream yang lembut, potongan mangga segar, serta cheese crumble yang renyah menciptakan sensasi rasa yang memanjakan di setiap gigitan.



Dilansir dari Instagram @humaakitchen, resep ini cukup mudah dibuat di rumah dengan bahan-bahan sederhana. Dessert ini cocok disajikan saat cuaca panas, sebagai camilan spesial, hingga ide jualan karena tampilannya cantik dan rasanya disukai berbagai kalangan.



Mochi dikenal dengan teksturnya yang lembut dan kenyal. Pada resep ini, mochi dipadukan dengan whipped cream yang ringan, mangga yang manis dan segar, serta cheese crumble yang memberikan sensasi renyah. Kombinasi tekstur tersebut membuat dessert ini terasa lebih istimewa dibanding mochi biasa.



Selain tampilannya menarik, Mango Crumble Mochi juga bisa disimpan di dalam kulkas sehingga semakin nikmat disantap dalam keadaan dingin.



Bahan-Bahan

Bahan Mochi

250 gram tepung ketan

25 gram tepung maizena

¼ sdt garam

1 sdt pasta vanila

80 gram gula pasir

300 ml susu cair

3 sdm minyak

Pewarna kuning secukupnya



Bahan Isian

100 gram whipped cream bubuk

200 ml air es

Buah mangga, potong dadu

Cheese crumble secukupnya



Bahan Baluran

50 gram tepung maizena

1 lembar daun pandan



Cara Membuat Mango Crumble Mochi

1. Siapkan Baluran

Sangrai tepung maizena bersama daun pandan hingga matang dan harum. Dinginkan, lalu sisihkan untuk baluran mochi.

2. Buat Adonan Mochi

Campurkan tepung ketan, tepung maizena, gula pasir, garam, pasta vanila, susu cair, minyak, dan pewarna kuning. Aduk hingga adonan benar-benar halus tanpa menggumpal.

Masak atau kukus adonan hingga matang dan berubah menjadi kenyal, kemudian aduk hingga teksturnya elastis.

3. Siapkan Isian

Kocok whipped cream bubuk bersama air es hingga mengembang dan kaku. Potong mangga menjadi ukuran kecil agar mudah digunakan sebagai isian.

4. Bentuk Mochi

Taburi tangan dan alas kerja dengan tepung maizena sangrai.

Ambil secukupnya adonan mochi, pipihkan, lalu isi dengan whipped cream, potongan mangga, dan cheese crumble. Tutup rapat kemudian bulatkan hingga rapi.

5. Sajikan

Simpan mochi di dalam kulkas selama beberapa saat sebelum disajikan agar teksturnya semakin nikmat dan isiannya tetap segar.



Gunakan mangga yang matang agar rasa manis alaminya lebih terasa dan teksturnya tetap lembut. Saat mengolah adonan, pastikan mochi matang sempurna supaya hasilnya benar-benar kenyal dan tidak terasa tepung.

Baluran maizena sangrai juga sebaiknya sudah dingin sebelum digunakan agar tidak membuat permukaan mochi lembap. Untuk hasil terbaik, sajikan setelah didinginkan sehingga whipped cream tetap stabil dan rasa mangga menjadi lebih segar.



Selain mangga, Anda bisa mengganti isiannya dengan stroberi, kiwi, persik, atau buah naga sesuai selera. Cheese crumble juga dapat diganti dengan biskuit yang dihancurkan atau granola untuk memberikan tekstur renyah yang berbeda.

Mochi ini semakin menarik jika dikemas dalam cup atau kotak mika sehingga cocok dijadikan hampers maupun ide jualan dessert kekinian.



Mango Crumble Mochi menjadi pilihan dessert yang sempurna bagi pencinta camilan manis dengan perpaduan tekstur yang unik.

Mochi yang kenyal, whipped cream yang lembut, potongan mangga yang segar, serta cheese crumble yang renyah menciptakan kombinasi rasa yang sulit untuk ditolak.



Selain mudah dibuat di rumah, dessert ini juga memiliki tampilan yang cantik sehingga cocok disajikan saat berkumpul bersama keluarga, dijadikan suguhan spesial, maupun sebagai ide jualan yang sedang diminati. Sajikan dalam keadaan dingin agar sensasi segar dari mangga dan lembutnya krim terasa semakin nikmat.