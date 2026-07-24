Resep Puding Brownies Lumer, Dessert Simpel dengan Rasa Cokelat Pekat Dijamin Anak Suka!

Potret puding brownies lumer dengan tekstur lembut (Instagram @jevoodz)
JawaPos.com - Resep Puding brownies lumer menjadi salah satu dessert rumahan yang belakangan ini viral di media sosial. Perpaduan antara tekstur lembut ala puding dan rasa cokelat intens seperti brownies membuat hidangan ini digemari banyak orang.
Selain rasanya yang manis legit, cara membuat puding brownies juga terbilang mudah dan tidak membutuhkan oven.
Dessert ini cocok disajikan sebagai camilan sore, hidangan penutup setelah makan, hingga ide jualan rumahan. Dengan bahan sederhana seperti roti tawar, susu, dan cokelat, siapa pun bisa membuat puding brownies dengan hasil yang lembut dan lumer di mulut.
Seperti yang terlihat pada unggahan Instagram, tampilan puding brownies yang mengilap dan creamy sukses membuat banyak orang tergoda. “Puding brownies lumer di mulut,” dikutip dari @jevoodz.
Bahan-Bahan Puding Brownies Lumer
Bahan Utama:
100 gram cokelat batang
2 sdm maizena
3 sdm cokelat bubuk
5 sdm gula pasir
1 bungkus agar-agar plain
4 lembar roti tawar
750 ml susu cair
Cara Membuat Puding Brownies Lumer
1. Menyiapkan bahan dasar
Sobek roti tawar menjadi potongan kecil agar mudah hancur saat dimasak. Sisihkan.
2. Mencampur bahan kering
Dalam panci, masukkan agar-agar plain, maizena, cokelat bubuk, dan gula pasir. Aduk rata agar tidak menggumpal.
3. Menambahkan susu
Tuang susu cair sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga semua bahan tercampur sempurna.
4. Memasak adonan
Nyalakan api sedang, masak adonan sambil terus diaduk. Masukkan cokelat batang dan potongan roti tawar, aduk hingga cokelat meleleh dan adonan mengental.
5. Proses akhir
Masak hingga adonan benar-benar halus dan meletup-letup kecil. Pastikan roti sudah menyatu dan teksturnya lembut.
6. Mencetak puding
Tuang adonan ke dalam cetakan atau loyang sesuai selera. Diamkan hingga uap panas hilang, lalu simpan di kulkas sampai set.
Tips Agar Puding Brownies Lebih Lumer
- Gunakan api kecil saat memasak agar adonan tidak gosong di bagian bawah.
- Aduk terus agar tekstur puding halus dan tidak bergerindil.
- Jika ingin rasa lebih pekat, tambahkan cokelat batang sesuai selera.
Puding brownies bisa disajikan langsung atau diberi topping tambahan seperti saus cokelat, keju parut, atau whipped cream. Dessert ini juga cocok dijadikan menu jualan karena tampilannya menarik dan tahan disimpan di kulkas.
Puding brownies adalah pilihan dessert praktis dengan rasa cokelat yang kaya dan tekstur lembut. Tanpa oven dan dengan bahan sederhana, hidangan ini cocok untuk pemula maupun ide usaha rumahan. Disajikan dingin, puding brownies memberikan sensasi lumer yang bikin ketagihan.
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