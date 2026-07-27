Kuliner Bali Makin Lengkap, Ini 3 Tempat Dessert yang Patut Dicoba

JawaPos.com – Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata dengan pantai yang memukau dan panorama alam yang indah, tetapi juga memiliki beragam pilihan kuliner yang menggugah selera. Setelah menikmati hidangan utama, menyantap dessert manis bisa menjadi penutup yang sempurna untuk melengkapi pengalaman kuliner Anda.

Pulau Dewata menawarkan banyak tempat dessert dengan aneka pilihan menu, mulai dari gelato yang menyegarkan, cake lembut, pastry, hingga dessert kekinian dengan tampilan estetik yang cocok diabadikan untuk media sosial.

Selain menyajikan cita rasa yang lezat, sejumlah tempat dessert di Bali juga menghadirkan suasana yang nyaman dan instagramable. Tak heran jika tempat-tempat ini menjadi favorit wisatawan maupun warga lokal untuk bersantai bersama teman, pasangan, atau keluarga.

Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi dessert enak di Bali, berikut tiga tempat yang wajib masuk dalam daftar kunjungan saat menikmati wisata kuliner di Pulau Dewata.

1. Cloud Cakes

Cloud Cakes menjadi salah satu tempat dessert favorit di Bali, terutama bagi pecinta cake lembut, cake yang ada di tempat ini dikenal memiliki tekstur yang ringan dengan rasa manis yang pas.

Dilansir dari akun Instagram @cloudcakes_, tempat ini menawarkan banyak menu dessert, seperti ube matcha brulee, vanilla mochi donut, jasuke donuts, pistachio kunafe donuts, dan menu dessert lainnya.

Untuk harga dessert di Cloud Cakes dikenakan harga berkisar Rp 40 ribuan dan tempat ini berlokasi di Jl. Tukad Musi No.21, Dauh Puri Klod, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.

2. Bibble Bake