Cari Tempat Makan Enak di Blitar? Coba 3 Rekomendasi Kuliner Favorit Ini

Rekomendasi 3 Tempat Makan yang Enak di Blitar./ Instagram @locamanual

JawaPos.com – Blitar tidak hanya dikenal sebagai kota yang kaya akan sejarah, tetapi juga memiliki beragam pilihan kuliner menarik yang sayang untuk dilewatkan.

Berbagai tempat makan hadir dengan konsep dan menu yang beragam, mulai dari hidangan khas Nusantara hingga sajian modern yang cocok untuk anak muda.

Bagi Anda yang sedang berkunjung ke Blitar dan ingin menikmati makanan lezat dengan suasana nyaman, beberapa tempat makan berikut bisa menjadi pilihan menarik untuk dikunjungi.

Berikut tiga rekomendasi tempat makan di Blitar yang menawarkan cita rasa menggugah selera dan pengalaman kuliner yang berkesan.

1. Ayam Bakar Bu Mamik Bagi pencinta masakan khas Indonesia, Ayam Bakar Bu Mamik bisa menjadi salah satu pilihan tempat makan yang menarik. Restoran ini cocok dikunjungi bersama keluarga karena menyediakan berbagai menu Nusantara dengan cita rasa rumahan.

Dilansir dari akun Instagram @ayambakar.bumamik, tempat makan ini menawarkan beragam hidangan seperti ayam bakar, ayam goreng, ayam lodho, ayam asam manis, gurami bakar madu, nasi campur empal, nasi goreng Jawa, sayur lodeh, sop buntut, hingga nasi rawon.

Tidak hanya makanan berat, tersedia pula berbagai pilihan minuman seperti wedang jahe, susu jahe madu, jeruk manis, es lemon tea, es cappuccino, dan es lychee tea.

Harga makanan dan minuman di Ayam Bakar Bu Mamik cukup terjangkau, mulai dari sekitar Rp15 ribuan.

Tempat makan ini berlokasi di Jalan Kalimantan No.11A, Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur.

2. Locamanual Bagi Anda yang mencari tempat makan dengan suasana nyaman dan desain estetik, Locamanual bisa menjadi pilihan yang tepat.

Berlokasi di Jalan Imam Bonjol No.110, Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, tempat ini menawarkan konsep tempat yang modern dengan berbagai sudut menarik untuk bersantai maupun berfoto.

Dilansir dari akun Instagram @locamanual, menu yang tersedia cukup beragam, mulai dari spesial bakmi laksa pedas, spesial jamur telur, nasi goreng spesial, nasi ayam saus mentega, strawberry toast, chicken salted egg, hingga berbagai menu lainnya.