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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 28 Juli 2026 | 05.05 WIB

Tak Perlu Khawatir Kelaparan, Ini 3 Tempat Makan Malam Favorit di Surabaya

Ilustrasi kuliner seafood di Surabaya. (Magnific) - Image

Ilustrasi kuliner seafood di Surabaya. (Magnific)

JawaPos.com - Surabaya tidak hanya memiliki sejarah sebagai Kota Pahlawan, tetapi juga dikenal sebagai destinasi kuliner yang tetap ramai hingga malam bahkan menjelang dini hari. Beragam pilihan tempat makan membuat siapa pun mudah menemukan santapan lezat meski waktu sudah larut.

Baik warga setempat maupun wisatawan tak perlu bingung mencari makanan pada malam hari. Sejumlah warung, rumah makan, hingga pusat kuliner tetap beroperasi dengan menyajikan aneka hidangan, mulai dari menu utama, makanan tradisional, hingga camilan yang menggugah selera dengan harga yang relatif terjangkau.

Tak mengherankan jika wisata kuliner malam menjadi salah satu aktivitas favorit setelah menjalani kesibukan seharian. Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi tempat makan malam di Surabaya, berikut tiga lokasi yang tetap buka hingga larut malam dan layak untuk dicoba.

1. Seafood Bintang Lima

Seafood Bintang Lima menjadi salah satu tempat makan malam favorit di Surabaya yang tetap buka hingga larut malam. Tempat makan ini dikenal dengan sajian aneka seafood segar yang dimasak langsung setelah dipesan, sehingga rasanya tetap terjaga.

Dilansir dari akun Instagram @seafoodbintanglima, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti udang goreng tepung, udang asam manis, kerang dara saos padang, cumi saos mentega, cah pakcoy, gurame goreng, dan menu makanan lainnya.

Selain itu, terdapat juga menu minuman di Seafood Bintang Lima, seperti es jeruk atau jeruk hangat dan es teh atau teh hangat.

Untuk harga makanan dikenakan harga berkisar Rp 30 ribu dan untuk minuman dikenakan mulai dari Rp 8 ribu. Tempat makan ini berlokasi di Jl. Ngagel Jaya No.32, Pucang Sewu, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur.

2. Teman Setia

Berlokasi di Jl. Gayung Kebonsari No.35, Ketintang, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur. Teman Setia merupakan salah satu tempat makan yang buka 24 jam dan tempat ini kerap menjadi pilihan warga Surabaya untuk makan malam.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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