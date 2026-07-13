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Rabbany Wanadriani
Selasa, 14 Juli 2026 | 01.47 WIB

Bukan Berarti Tak Punya Pilihan, Ini 6 Ciri Orang yang Sering Pakai Outfit Favorit

ilustrasi orang yang memilih pakaian. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang memilih pakaian. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Memiliki lemari penuh dengan berbagai pilihan pakaian tidak selalu berarti seseorang akan sering berganti gaya. Ada orang-orang yang tetap memilih mengenakan pakaian yang sama berulang kali meskipun sebenarnya memiliki banyak koleksi lainnya.

Kebiasaan tersebut bisa dipengaruhi oleh berbagai alasan, mulai dari rasa nyaman, kebiasaan pribadi, hingga cara seseorang menentukan pilihan dalam kesehariannya.

Dilansir dari GE Editing, berikut enam ciri yang sering terlihat pada orang yang memiliki banyak pakaian, tetapi tetap memilih memakai baju yang sama secara berulang.

1. Pencari kenyamanan

Orang yang mengenakan pakaian sama berulang kali sering kali mencari kenyamanan.

Mereka telah menemukan satu set pakaian yang membuatnya merasa nyaman, baik secara fisik maupun psikologis.

Mereka mungkin mengasosiasikan pakaian tertentu dengan pengalaman atau emosi positif sehingga membuatnya lebih sering meraih barang tersebut.

2. Pejuang kelelahan pengambilan keputusan

Orang-orang yang cenderung mengenakan pakaian yang sama mungkin secara tidak sadar berjuang melawan kelelahan dalam mengambil keputusan.

Mereka telah menemukan formula busana yang cocok untuk mereka dan mematuhinya sehingga membebaskan energi mental untuk mengambil keputusan lain sepanjang hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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