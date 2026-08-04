Resep Tumis Kol Telur Anti Ribet, Cocok Saat Ingin Masak Cepat

JawaPos.com – Tumis kol telur menjadi salah satu pilihan masakan sederhana yang banyak digemari karena mudah dibuat, rasanya lezat, dan menggunakan bahan yang terjangkau.

Hidangan ini sangat cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan makanan praktis tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur. Dengan perpaduan kol yang renyah dan telur yang gurih, menu ini tetap mampu memberikan rasa nikmat meski dibuat dengan bahan sederhana.

Selain cocok untuk keluarga, tumis kol telur juga menjadi pilihan tepat bagi anak kos atau mereka yang sedang menghemat pengeluaran. Proses pembuatannya pun tidak rumit sehingga bisa menjadi solusi saat membutuhkan menu cepat.

Dikutip dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep tumis kol telur yang mudah dibuat dan cocok untuk hidangan sehari-hari.