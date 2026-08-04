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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 5 Agustus 2026 | 00.19 WIB

Resep Tumis Kol Telur Anti Ribet, Cocok Saat Ingin Masak Cepat

Resep Tumis Kol Telur yang Enak dan Murah Meriah./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan - Image

Resep Tumis Kol Telur yang Enak dan Murah Meriah./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com – Tumis kol telur menjadi salah satu pilihan masakan sederhana yang banyak digemari karena mudah dibuat, rasanya lezat, dan menggunakan bahan yang terjangkau.

Hidangan ini sangat cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan makanan praktis tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur. Dengan perpaduan kol yang renyah dan telur yang gurih, menu ini tetap mampu memberikan rasa nikmat meski dibuat dengan bahan sederhana.

Selain cocok untuk keluarga, tumis kol telur juga menjadi pilihan tepat bagi anak kos atau mereka yang sedang menghemat pengeluaran. Proses pembuatannya pun tidak rumit sehingga bisa menjadi solusi saat membutuhkan menu cepat.

Dikutip dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep tumis kol telur yang mudah dibuat dan cocok untuk hidangan sehari-hari.

Bahan Tumis Kol Telur:

  • 3 butir telur ayam
  • Kol secukupnya
  • 3 siung bawang putih
  • 7 siung bawang merah
  • 3 buah cabai rawit
  • 1 sendok teh kaldu jamur
  • Garam secukupnya
  • Merica bubuk secukupnya
  • Sedikit gula pasir

Cara Membuat Tumis Kol Telur:

  1. Pecahkan telur ke dalam wadah, lalu tambahkan sedikit kaldu jamur, garam, dan merica. Kocok hingga bumbu tercampur rata.
  2. Iris bawang putih, bawang merah, dan cabai rawit sesuai selera.
  3. Bersihkan kol, buang bagian kerasnya, kemudian iris tipis agar mudah matang.
  4. Panaskan minyak dalam wajan, lalu tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai hingga mengeluarkan aroma harum.
  5. Masukkan irisan kol, kemudian aduk dan masak hingga mulai layu.
  6. Tambahkan kaldu jamur, garam, merica, serta sedikit gula pasir. Aduk hingga seluruh bumbu merata.
  7. Sisihkan tumisan di sisi wajan, lalu tuangkan telur yang sudah dikocok. Orak-arik telur hingga matang.
  8. Campurkan telur dengan tumisan kol, kemudian masak sebentar hingga semua bahan menyatu.
  9. Setelah matang, angkat tumis kol telur dan sajikan dalam wadah.
  10. Tambahkan irisan daun bawang sebagai pelengkap agar tampil lebih menarik.

Tumis kol telur siap disantap bersama nasi hangat. Dengan bahan sederhana dan cara memasak yang mudah, menu ini bisa menjadi pilihan lezat untuk hidangan keluarga maupun makanan hemat sehari-hari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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