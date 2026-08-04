Resep Tumis Kol Telur Anti Ribet, Cocok Saat Ingin Masak Cepat

Resep Tumis Kol Telur yang Enak dan Murah Meriah./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan
JawaPos.com – Tumis kol telur menjadi salah satu pilihan masakan sederhana yang banyak digemari karena mudah dibuat, rasanya lezat, dan menggunakan bahan yang terjangkau.
Hidangan ini sangat cocok bagi siapa saja yang ingin menyajikan makanan praktis tanpa menghabiskan banyak waktu di dapur. Dengan perpaduan kol yang renyah dan telur yang gurih, menu ini tetap mampu memberikan rasa nikmat meski dibuat dengan bahan sederhana.
Selain cocok untuk keluarga, tumis kol telur juga menjadi pilihan tepat bagi anak kos atau mereka yang sedang menghemat pengeluaran. Proses pembuatannya pun tidak rumit sehingga bisa menjadi solusi saat membutuhkan menu cepat.
Dikutip dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep tumis kol telur yang mudah dibuat dan cocok untuk hidangan sehari-hari.
Tumis kol telur siap disantap bersama nasi hangat. Dengan bahan sederhana dan cara memasak yang mudah, menu ini bisa menjadi pilihan lezat untuk hidangan keluarga maupun makanan hemat sehari-hari.
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