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Nola Amalia Rosyada
Selasa, 4 Agustus 2026 | 17.40 WIB

Resep Hot Honey Chicken Wing, Sayap Ayam Pedas Manis dengan Glaze Lengket yang Bikin Ketagihan

Potret hot honey chicken wing dengan saus pedas manis ala restoran. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s) - Image

Potret hot honey chicken wing dengan saus pedas manis ala restoran. (Sumber: instagram.com/@adekoerniawan_s)

Hot Honey Chicken Wing menawarkan kombinasi rasa yang seimbang. Pedas dari cabai dan saus sambal berpadu dengan manisnya madu, sementara butter memberikan aroma gurih yang membuat saus semakin nikmat.

Tekstur luar ayam yang renyah dengan lapisan saus mengilap menjadikan menu ini terasa seperti hidangan restoran, tetapi tetap mudah dibuat di rumah.

Bahan-Bahan
Bahan Utama
500 gram sayap ayam
1 sdt garam
1 sdt kaldu jamur
½ sdt penyedap rasa
½ sdt merica bubuk
½ sdt cabai bubuk
1 sdt paprika bubuk
1 sdt bawang putih bubuk
Minyak goreng secukupnya
Cajun powder secukupnya

Bahan Saus Hot Honey
1 sdm butter
2 sdm saus sambal
3 sdm madu

Cara Membuat Hot Honey Chicken Wing
1. Marinasi Ayam
Campurkan sayap ayam dengan garam, kaldu jamur, penyedap rasa, merica bubuk, cabai bubuk, paprika bubuk, dan bawang putih bubuk.
Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu.
Diamkan sekitar 20-30 menit agar bumbu lebih meresap.
2. Goreng Ayam
Panaskan minyak dalam jumlah cukup.
Goreng sayap ayam hingga matang dan berwarna kuning keemasan.
Angkat, lalu tiriskan minyaknya.
3. Buat Saus
Lelehkan butter di atas wajan.
Masukkan saus sambal dan madu, lalu aduk hingga tercampur rata dan mulai mengental.
4. Balut Ayam
Masukkan sayap ayam goreng ke dalam saus.
Aduk hingga seluruh bagian ayam terlapisi saus secara merata.
Taburkan sedikit cajun powder sesuai selera.
5. Sajikan
Pindahkan ke piring saji.
Nikmati selagi hangat agar tekstur ayam tetap renyah dengan lapisan saus yang lengket.

Gunakan api sedang saat menggoreng agar ayam matang hingga ke bagian dalam tanpa cepat gosong. Setelah ayam matang, tiriskan terlebih dahulu sebelum dicampur saus agar glaze dapat menempel lebih sempurna.

Jika menyukai rasa pedas yang lebih kuat, tambahkan cabai bubuk atau chili flakes ke dalam saus.

Hot Honey Chicken Wing cocok disajikan bersama kentang goreng, mashed potato, nasi hangat, atau salad segar.

Tambahan taburan wijen sangrai dan daun bawang iris juga dapat membuat tampilannya semakin menarik.

Hot Honey Chicken Wing menjadi pilihan menu praktis yang menghadirkan perpaduan rasa pedas, manis, dan gurih dalam setiap gigitan.

Dengan bahan sederhana dan proses memasak yang mudah, hidangan ini cocok dijadikan lauk sehari-hari maupun camilan spesial saat berkumpul bersama keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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