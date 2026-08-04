Resep Kuah Daging Cincang Telur, Menu Simpel Gurih yang Hangat dan Bikin Nagih

Perpaduan telur lembut, daging cincang yang gurih, serta kuah hangat membuat menu ini cocok disantap kapan saja, terutama saat cuaca dingin atau ketika sedang tidak ingin memasak makanan yang rumit.



Dilansir dari Instagram @adelscooking, resep ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Proses memasaknya pun cepat sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam keluarga.

Hidangan ini menawarkan cita rasa gurih yang ringan dengan kuah hangat yang nyaman di tenggorokan. Daging cincang memberikan rasa yang lebih kaya, sementara telur menciptakan tekstur lembut yang menyatu sempurna dengan kuah.Selain praktis, menu ini juga cocok dipadukan dengan nasi putih hangat sehingga menjadi hidangan sederhana yang tetap memuaskan.Minyak goreng secukupnya5 butir telur1 gelas airDaging cincang secukupnya1 sdt garam1 sdt kaldu jamurLada hitam bubuk secukupnya2 sdt kecap asinDaun bawang, iris secukupnya1. Masak DagingPanaskan sedikit minyak di dalam wajan.Masukkan daging cincang, lalu tumis hingga berubah warna dan matang.2. Tambahkan BumbuMasukkan garam, kaldu jamur, lada hitam, dan kecap asin.Aduk hingga bumbu tercampur rata dengan daging.3. Tuang AirTambahkan satu gelas air.Masak hingga kuah mendidih dan aroma bumbu semakin keluar.4. Masukkan TelurKocok telur terlebih dahulu.Tuang perlahan ke dalam kuah sambil diaduk perlahan agar terbentuk serat-serat telur yang lembut.Masak hingga telur matang.5. Tambahkan Daun BawangMasukkan irisan daun bawang.Aduk sebentar, lalu matikan api.6. SajikanTuang ke mangkuk saji.Nikmati selagi hangat bersama nasi putih.Gunakan daging cincang yang memiliki sedikit lemak agar kuah terasa lebih kaya rasa. Saat menuangkan telur, lakukan secara perlahan sambil mengaduk agar menghasilkan tekstur telur yang lembut dan menyebar merata. Tambahkan sedikit lada hitam di akhir memasak jika menyukai aroma yang lebih kuat.Kuah Daging Cincang Telur dapat diperkaya dengan tambahan tahu sutra, jagung manis, wortel, jamur, atau sawi hijau agar nutrisinya semakin lengkap. Anda juga bisa menambahkan bawang putih goreng sebagai taburan untuk memberikan aroma yang lebih harum.Kuah Daging Cincang Telur menjadi salah satu menu rumahan yang sederhana, praktis, dan tetap kaya rasa.Dengan bahan yang mudah didapat serta waktu memasak yang singkat, hidangan ini cocok dijadikan pilihan saat ingin menyajikan makanan hangat yang lezat untuk seluruh keluarga.