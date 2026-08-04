Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
Selasa, 4 Agustus 2026 | 17.36 WIB

Resep Kuah Daging Cincang Telur, Menu Simpel Gurih yang Hangat dan Bikin Nagih

Potret kuah daging cincang telur yang gurih, hangat, dan praktis. (Sumber: instagram.com/@adelscooking


JawaPos.com - Saat ingin memasak hidangan yang praktis tetapi tetap mengenyangkan, Kuah Daging Cincang Telur bisa menjadi pilihan yang tepat. 

 
Perpaduan telur lembut, daging cincang yang gurih, serta kuah hangat membuat menu ini cocok disantap kapan saja, terutama saat cuaca dingin atau ketika sedang tidak ingin memasak makanan yang rumit.

Dilansir dari Instagram @adelscooking, resep ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Proses memasaknya pun cepat sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam keluarga.
 
Baca Juga: Cari Tempat Makan Enak di Blitar? Coba 3 Rekomendasi Kuliner Favorit Ini

Hidangan ini menawarkan cita rasa gurih yang ringan dengan kuah hangat yang nyaman di tenggorokan. Daging cincang memberikan rasa yang lebih kaya, sementara telur menciptakan tekstur lembut yang menyatu sempurna dengan kuah.

Selain praktis, menu ini juga cocok dipadukan dengan nasi putih hangat sehingga menjadi hidangan sederhana yang tetap memuaskan.

Bahan-Bahan
Minyak goreng secukupnya
5 butir telur
1 gelas air
Daging cincang secukupnya
1 sdt garam
1 sdt kaldu jamur
Lada hitam bubuk secukupnya
2 sdt kecap asin
Daun bawang, iris secukupnya

Cara Membuat Kuah Daging Cincang Telur
1. Masak Daging
Panaskan sedikit minyak di dalam wajan.
Masukkan daging cincang, lalu tumis hingga berubah warna dan matang.
2. Tambahkan Bumbu
Masukkan garam, kaldu jamur, lada hitam, dan kecap asin.
Aduk hingga bumbu tercampur rata dengan daging.
3. Tuang Air
Tambahkan satu gelas air.
Masak hingga kuah mendidih dan aroma bumbu semakin keluar.
4. Masukkan Telur
Kocok telur terlebih dahulu.
Tuang perlahan ke dalam kuah sambil diaduk perlahan agar terbentuk serat-serat telur yang lembut.
Masak hingga telur matang.
5. Tambahkan Daun Bawang
Masukkan irisan daun bawang.
Aduk sebentar, lalu matikan api.
6. Sajikan
Tuang ke mangkuk saji.
Nikmati selagi hangat bersama nasi putih.

Gunakan daging cincang yang memiliki sedikit lemak agar kuah terasa lebih kaya rasa. Saat menuangkan telur, lakukan secara perlahan sambil mengaduk agar menghasilkan tekstur telur yang lembut dan menyebar merata. Tambahkan sedikit lada hitam di akhir memasak jika menyukai aroma yang lebih kuat.

Kuah Daging Cincang Telur dapat diperkaya dengan tambahan tahu sutra, jagung manis, wortel, jamur, atau sawi hijau agar nutrisinya semakin lengkap. Anda juga bisa menambahkan bawang putih goreng sebagai taburan untuk memberikan aroma yang lebih harum.

Kuah Daging Cincang Telur menjadi salah satu menu rumahan yang sederhana, praktis, dan tetap kaya rasa.

Dengan bahan yang mudah didapat serta waktu memasak yang singkat, hidangan ini cocok dijadikan pilihan saat ingin menyajikan makanan hangat yang lezat untuk seluruh keluarga.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Bingung Cari Restoran Jepang di Malang? Ini Rekomendasi Tempat Makan Favorit Sushi Lovers! - Image
Kuliner

Bingung Cari Restoran Jepang di Malang? Ini Rekomendasi Tempat Makan Favorit Sushi Lovers!

Selasa, 4 Agustus 2026 | 05.50 WIB

Mulai dari Rp 30 Ribuan, Intip Menu Warung Tenda ala Jepang yang Lagi Viral di Jakarta - Image
Kuliner

Mulai dari Rp 30 Ribuan, Intip Menu Warung Tenda ala Jepang yang Lagi Viral di Jakarta

Senin, 3 Agustus 2026 | 23.10 WIB

Hidangan Ekonomis nan Lezat, Begini Cara Membuat Semur Tahu Telur yang Meresap - Image
Kuliner

Hidangan Ekonomis nan Lezat, Begini Cara Membuat Semur Tahu Telur yang Meresap

Senin, 3 Agustus 2026 | 06.24 WIB

Terpopuler

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia - Image
1

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Iran Buka Suara usai Pidato Prabowo, Tegaskan Tak Pernah dan Tak Akan Miliki Senjata Nuklir

4

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

5

Gratis di YouTube! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026

6

Pelapor Diintimidasi Pihak Malik Bawazier Usai Laporkan Kasus Perzinaan

7

Prediksi Skor Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF 2026: Momentum Garuda Kunci Tiket Semifinal!

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

Eks Wakil Kepala PPATK: Ada Pola 'Placement' untuk Hilangkan Jejak di Kasus Korupsi dan TPPU Febrie

10

5 Arti Burung Perkutut Bunyi di Malam Hari, Mitos atau Pertanda Gaib? Simak Maknanya Berikut

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore