Mulai dari Rp 30 Ribuan, Intip Menu Warung Tenda ala Jepang yang Lagi Viral di Jakarta

Ilustrasi bento set/YouTube @tanboykun
JawaPos.com-Jakarta, selalu memiliki cerita menarik tentang aneka kuliner unik dan sayang untuk dilewatkan.
Seperti salah satunya hidangan khas Jepang. Meski identik dengan restoran Jepang dan gerai-gerai yang berada di pusat perbelanjaan, Jakarta juga memiliki banyak street food tendaan yang menyajikan masakan-masakan Jepang bercita rasa autentik.
Bukan hanya sekedar klaim semata, banyak pemilik dari street food Jepang Tendaan pinggir jalan ini merupakan mantan chef yang berpengalaman selama puluhan tahun di berbagai restoran Jepang. Sehingga, tidak heran jika cita rasa dan resep yang disajikan terasa otentik, namun dengan harga yang jauh lebih terjangkau.
Alasan mereka membuka usaha ini cukup sederhana, yakni agar hidangan khas Jepang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Selain mudah ditemukan, harga yang ditawarkan juga ramah di kantong, sehingga cocok untuk semua orang.
Menariknya lagi, anda dapat menyaksikan secara langsung proses memasak berbagai hidangan Jepang dengan api besar serta atraksi memasak yang profesional.
Jika ingin berburu Japanese street food ala warung tendaan, dikutip dari berbagai sumber, berikut rekomendasi tempat makan Jepang tandaan di Jakarta yang patut anda coba.
Jojo Japanese Food
Jl. Ir H. Juanda No.56, Rempoa, Kec. Ciputat Tim., Kota Jakarta Selatan, Banten
Jojo Japanese Food menawarkan berbagai menu bento set ala Jepang, seperti chicken katsu, yakiniku, teriyaki, katsu, kafuyaki, tempura, ikayaki, yasaetame, dan salad. Harganya cukup terjangkau, mulai dari Rp 35.000. Menariknya, seluruh hidangan dibuat setelah dipesan, sehingga anda dapat menyaksikan langsung proses memasaknya yang dilakukan oleh pemilik dan karyawan berpengalaman. Keistimewaan lain dari warung ini adalah seluruh saus dan mayonaise dibuat menggunakan racikan homemade. Porsinya juga cukup besar sehingga cocok untuk sharing, dan tentunya menjadi street food favorit banyak orang
Kohben
Kohben merupakan street food yang terletak di Jl. Gajah Mada No.98-100, Krukut, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat. Warung ini didirikan oleh mantan karyawan salah satu restoran Jepang terkenal, sehingga cita rasanya terasa autentik. Menu yang tersedia juga cukup lengkap mulai dari saikoro yakiniku, beef yakiniku, chicken teriyaki, ebi furai, eeg tempura, serta salad Jepang. Harga menu di sini dibanderol mulai darii Rp 28.000-an.
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