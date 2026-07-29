Resep Chicken Katsu Nanban, Dengan Ayam Crispy Bumbu Saus Asam Manis Creamy ala Jepang

JawaPos.com - Chicken katsu sudah lama dikenal sebagai salah satu comfort food khas Jepang yang digemari banyak orang. Teksturnya renyah di luar, lembut di dalam, dan mudah dipadukan dengan berbagai saus. Salah satu variasi paling populer adalah Chicken Katsu Nanban, yaitu ayam katsu yang disiram saus asam manis gurih lalu diberi saus mayo creamy di atasnya.

Resep ini dibagikan oleh @adekoerniawan_s, dengan karakter rasa yang seimbang: gurih dari ayam, asam manis dari saus teriyaki, dan creamy lembut dari saus mayo. Cocok dijadikan menu makan siang, makan malam, atau sajian spesial ala restoran Jepang rumahan.

Nanban merupakan gaya masakan Jepang yang identik dengan saus bercita rasa asam manis. Pada chicken katsu nanban, ayam goreng tepung disiram saus berbasis kecap asin dan mirin, lalu dilengkapi saus mayo yang kaya rasa.

Perpaduan ini membuat chicken katsu nanban terasa lebih “hidup” dibanding katsu biasa. Setiap lapisan rasa saling melengkapi tanpa terasa berlebihan.

Bahan-bahan Chicken Katsu Nanban

Bahan Ayam:

300 gram dada ayam fillet

1½ sdt kaldu jamur

½ sdt merica bubuk

¼ sdt garam

¼ sdt bawang putih bubuk

Bahan Adonan Basah:

5 sdm tepung terigu

1 sdm cajun powder

¼ sdt garam

100 ml air

3 butir telur

Bahan Saus Teriyaki Nanban:

100 gram mirin

50 gram kecap asin

1 sdt dashi powder / kaldu ikan

Sedikit jahe parut

Bahan Saus Mayo:

3 sdm mayonnaise

Sedikit saus sambal

1 sdt kaldu jamur

½ sdt cabai bubuk

1 sdt minyak wijen

1 sdt susu kental manis

Pelengkap:

Biji wijen sangrai

Cara Membuat Chicken Katsu Nanban

1. Siapkan ayam

Iris dada ayam fillet menjadi dua bagian melebar agar ketebalannya merata.

2. Bumbui ayam

Lumuri ayam dengan kaldu jamur, merica, garam, dan bawang putih bubuk. Aduk rata.

3. Diamkan sebentar

Diamkan ayam selama 15-20 menit agar bumbu meresap.

4. Buar adonan basah

Campurkan tepung terigu, cajun powder, garam, air, dan telur. Aduk hingga adonan halus dan tidak menggumpal.

5. Balur ayam

Celupkan ayam ke dalam adonan basah hingga seluruh permukaan tertutup.

6. Goreng ayam

Panaskan minyak dengan api sedang. Goreng ayam hingga berwarna keemasan dan matang sempurna. 7. 7. Angkat dan tiriskan.

Potong ayam

Setelah agak hangat, potong ayam katsu sesuai selera.

8. Masak saus

Masukkan mirin, kecap asin, dashi powder, dan jahe parut ke dalam panci kecil.

9. Didihkan saus

Masak hingga mendidih dan sedikit mengental. Matikan api dan sisihkan.

10. Campur semua bahan saus

Masukkan mayonnaise, saus sambal, kaldu jamur, cabai bubuk, minyak wijen, dan susu kental manis ke dalam mangkuk.

11. Aduk rata

Aduk hingga saus creamy dan rasanya seimbang.

12. Susun ayam

Tata potongan chicken katsu di piring saji.

13. Siram saus teriyaki

Tuangkan saus teriyaki nanban di atas ayam.

14. Tambahkan saus mayo

Beri saus mayo di atasnya sesuai selera.

15. Taburi wijen

Taburkan biji wijen sangrai sebagai sentuhan akhir.