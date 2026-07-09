Cara Membuat Chicken Katsu ala HokBen di Rumah, Renyah Gurih dengan Salad Segar

Bahan Utama:

- 500 gram dada ayam fillet

Bumbu Halus:

- 3 siung bawang putih

- 1 sdt lada bubuk

- 1 sdt garam

- 1 sdt kaldu bubuk

Bahan Tepung:

- 3 sdm tepung terigu

- 2 sdm tepung bumbu serbaguna

- 1 sdm tepung maizena

- ½ sdt garam

Bahan Pelapis:

- 1 butir telur

- 3 sdm air

- Tepung panir secukupnya

Bahan Salad:

- 2 lembar kol, diiris tipis

- 1 buah wortel, diparut

- 2 sdm gula pasir

- 1 sdt cuka

- ¼ sdt garam

- 70 ml air dingin

Pelengkap:

- Saus mayonaise secukupnya

- Saus tomat atau saus cabai sesuai selera

Cara Membuat:

1. Iris dada ayam fillet melebar menjadi 2–3 bagian. Lumuri dengan bumbu halus, diamkan selama 15 menit agar meresap.

2. Untuk salad, campur kol dan wortel dengan larutan cuka, gula, garam, dan air dingin. Simpan di kulkas selama 10 menit.

3. Siapkan tiga wadah: satu untuk telur dan air, satu untuk campuran tepung, dan satu lagi untuk tepung panir.

4. Baluri ayam dalam tepung, celupkan ke telur, lalu lapisi dengan tepung panir. Ulangi untuk semua potongan ayam.

5. Goreng ayam dalam minyak panas hingga kecokelatan. Tiriskan.

6. Goreng kembali untuk hasil yang lebih renyah dan tahan lama.

7. Campurkan salad yang sudah ditiriskan dengan saus mayo dan saus pilihan.

8. Sajikan chicken katsu bersama salad dan saus sebagai pelengkap.