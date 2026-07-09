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Leni Setya Wati
Kamis, 9 Juli 2026 | 21.06 WIB

Cara Membuat Chicken Katsu ala HokBen di Rumah, Renyah Gurih dengan Salad Segar

Chicken Katsu ala HokBen (Instagram @ihda.nas) - Image

Chicken Katsu ala HokBen (Instagram @ihda.nas)

JawaPos.com - HokBen dikenal sebagai salah satu restoran cepat saji di Indonesia yang menghadirkan berbagai menu bernuansa Jepang. Dari sekian banyak hidangan yang tersedia, chicken katsu menjadi salah satu menu yang banyak digemari karena memiliki rasa gurih dengan tekstur yang menggugah selera.

Hidangan ini berupa potongan ayam yang dilapisi tepung kemudian digoreng hingga menghasilkan bagian luar yang renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan juicy. Ciri khas lainnya terletak pada penyajiannya bersama salad kol dan wortel segar serta saus mayones yang memberikan rasa semakin lengkap.

Bagi Anda yang ingin menikmati chicken katsu ala HokBen tanpa harus keluar rumah, menu ini ternyata cukup mudah dibuat sendiri. Berikut resep lengkap dan langkah pembuatannya yang dirangkum dari laman Radar Madiun (JawaPos Group).

Bahan Utama:
 
- 500 gram dada ayam fillet
 
Bumbu Halus:
 
- 3 siung bawang putih
- 1 sdt lada bubuk
- 1 sdt garam
- 1 sdt kaldu bubuk
 
Bahan Tepung:
 
- 3 sdm tepung terigu
- 2 sdm tepung bumbu serbaguna
- 1 sdm tepung maizena
- ½ sdt garam
 
Bahan Pelapis:
 
- 1 butir telur
- 3 sdm air
- Tepung panir secukupnya
 
Bahan Salad:
 
- 2 lembar kol, diiris tipis
- 1 buah wortel, diparut
- 2 sdm gula pasir
- 1 sdt cuka
- ¼ sdt garam
- 70 ml air dingin
 
Pelengkap:
 
- Saus mayonaise secukupnya
- Saus tomat atau saus cabai sesuai selera
 
Cara Membuat:
 
1. Iris dada ayam fillet melebar menjadi 2–3 bagian. Lumuri dengan bumbu halus, diamkan selama 15 menit agar meresap.
 
2. Untuk salad, campur kol dan wortel dengan larutan cuka, gula, garam, dan air dingin. Simpan di kulkas selama 10 menit.
 
3. Siapkan tiga wadah: satu untuk telur dan air, satu untuk campuran tepung, dan satu lagi untuk tepung panir.
 
4. Baluri ayam dalam tepung, celupkan ke telur, lalu lapisi dengan tepung panir. Ulangi untuk semua potongan ayam.
 
5. Goreng ayam dalam minyak panas hingga kecokelatan. Tiriskan.
 
6. Goreng kembali untuk hasil yang lebih renyah dan tahan lama.
 
7. Campurkan salad yang sudah ditiriskan dengan saus mayo dan saus pilihan.
 
8. Sajikan chicken katsu bersama salad dan saus sebagai pelengkap.
 
Dengan rasa gurih, tekstur garing, dan sentuhan saus yang segar, chicken katsu ala HokBen siap memanjakan lidah seluruh anggota keluarga di rumah.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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