Cara Membuat Chicken Katsu ala HokBen di Rumah, Renyah Gurih dengan Salad Segar

Chicken Katsu ala HokBen (Instagram @ihda.nas)
JawaPos.com - HokBen dikenal sebagai salah satu restoran cepat saji di Indonesia yang menghadirkan berbagai menu bernuansa Jepang. Dari sekian banyak hidangan yang tersedia, chicken katsu menjadi salah satu menu yang banyak digemari karena memiliki rasa gurih dengan tekstur yang menggugah selera.
Hidangan ini berupa potongan ayam yang dilapisi tepung kemudian digoreng hingga menghasilkan bagian luar yang renyah, sementara bagian dalamnya tetap lembut dan juicy. Ciri khas lainnya terletak pada penyajiannya bersama salad kol dan wortel segar serta saus mayones yang memberikan rasa semakin lengkap.
Bagi Anda yang ingin menikmati chicken katsu ala HokBen tanpa harus keluar rumah, menu ini ternyata cukup mudah dibuat sendiri. Berikut resep lengkap dan langkah pembuatannya yang dirangkum dari laman Radar Madiun (JawaPos Group).
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