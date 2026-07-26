Resep Oseng Tongkol Kemangi Berbumbu Meresap, Cocok Jadi Lauk Favorit Keluarga

JawaPos.com – Oseng tongkol kemangi merupakan salah satu menu rumahan yang sederhana, tetapi memiliki cita rasa yang kaya dan menggugah selera. Perpaduan ikan tongkol berbumbu dengan aroma harum daun kemangi menciptakan hidangan yang nikmat untuk disantap kapan saja.

Rasa gurih ikan yang berpadu dengan sensasi pedas serta kesegaran kemangi membuat lauk ini kerap menjadi favorit di meja makan. Tak sedikit yang menyebutnya sebagai menu "penghabis nasi" karena kelezatannya mampu meningkatkan selera makan.

Selain rasanya yang lezat, oseng tongkol kemangi juga tergolong praktis untuk dimasak. Bahan-bahan yang diperlukan mudah ditemukan, sementara proses pembuatannya cukup sederhana sehingga cocok dijadikan menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep oseng tongkol kemangi yang gurih, berbumbu meresap, dan layak dicoba sebagai menu andalan di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat oseng tongkol kemangi:

· 2 ekor atau 750 gram tongkol segar

· 1 ikat daun kemangi

· 200 ml air

· 20 gram lengkuas