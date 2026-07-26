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Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 27 Juli 2026 | 04.08 WIB

Resep Tempe Penyet Kemangi Praktis, Cocok untuk Menu Harian yang Hemat

Resep Tempe Penyet Kemangi yang Enak - Image

Resep Tempe Penyet Kemangi yang Enak

JawaPos.com – Tempe penyet kemangi menjadi salah satu hidangan rumahan favorit karena rasanya yang nikmat, cara membuatnya mudah, dan bahan-bahannya ramah di kantong. Meski sederhana, perpaduan tempe goreng dengan sambal ulek yang pedas gurih serta aroma segar daun kemangi mampu menciptakan cita rasa yang menggugah selera.

Menu ini cocok menjadi pilihan bagi siapa saja yang ingin menikmati makanan lezat tanpa perlu mengeluarkan banyak biaya. Tempe penyet kemangi juga pas disajikan sebagai lauk sehari-hari karena praktis dibuat dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Selain ekonomis, hidangan ini memiliki rasa yang kaya berkat perpaduan tekstur tempe yang nikmat dengan sambal khas yang memberikan sensasi pedas dan harum dari kemangi.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep tempe penyet kemangi yang sederhana, enak, dan dijamin membuat selera makan bertambah.

Bahan-bahan untuk membuat tempe penyet kemangi:

·       5 siung atau 23 gram bawang merah

·       4 siung atau 18 gram bawang putih

·       5 buah cabai keriting merah

·       4 buah cabai rawit

·       4 lembar daun jeruk

Editor: Setyo Adi Nugroho
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