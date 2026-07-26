Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Senin, 27 Juli 2026 | 04.19 WIB

Resep Ayam Goreng Seledri Ala Rumahan, Mudah Dibuat dan Menggugah Selera

Resep Ayam Goreng Seledri yang Krispi dan Bikin Nagih - Image

Resep Ayam Goreng Seledri yang Krispi dan Bikin Nagih

JawaPos.com – Ayam goreng seledri menjadi salah satu variasi olahan ayam yang menawarkan cita rasa berbeda dari menu ayam goreng pada umumnya. Perpaduan daging ayam yang gurih dengan aroma segar khas daun seledri mampu menciptakan hidangan sederhana dengan rasa yang istimewa.

Menu ini cocok disajikan untuk berbagai kesempatan, mulai dari makan siang hingga makan malam bersama keluarga. Selain rasanya yang menggugah selera, proses pembuatan ayam goreng seledri juga cukup praktis dan tidak memerlukan banyak bahan.

Dengan bumbu yang tepat, ayam goreng seledri dapat menjadi pilihan lauk rumahan yang lezat, mudah dibuat, dan pastinya disukai banyak orang.

Mengutip resep dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut cara membuat ayam goreng seledri yang enak dan praktis untuk dicoba di rumah.

Simak bahan-bahan serta langkah pembuatannya agar bisa menghadirkan menu ayam goreng seledri yang gurih, harum, dan bikin selera makan bertambah.

Bahan-bahan untuk membuat ayam goreng seledri:

·       1 ekor ayam

·       6 siung bawang merah

·       10 siung bawang putih

·       40 gram seledri

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Resep Tempe Penyet Kemangi Praktis, Cocok untuk Menu Harian yang Hemat - Image
Kuliner

Resep Tempe Penyet Kemangi Praktis, Cocok untuk Menu Harian yang Hemat

Senin, 27 Juli 2026 | 04.08 WIB

Resep Orak Arik Telur Tomat Rumahan, Sederhana tapi Rasanya Istimewa - Image
Kuliner

Resep Orak Arik Telur Tomat Rumahan, Sederhana tapi Rasanya Istimewa

Senin, 27 Juli 2026 | 03.57 WIB

Resep Oseng Tongkol Kemangi Berbumbu Meresap, Cocok Jadi Lauk Favorit Keluarga - Image
Kuliner

Resep Oseng Tongkol Kemangi Berbumbu Meresap, Cocok Jadi Lauk Favorit Keluarga

Senin, 27 Juli 2026 | 03.27 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa? - Image
1

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

4

Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia

8

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore