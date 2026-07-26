Resep Ayam Goreng Seledri Ala Rumahan, Mudah Dibuat dan Menggugah Selera

Resep Ayam Goreng Seledri yang Krispi dan Bikin Nagih
JawaPos.com – Ayam goreng seledri menjadi salah satu variasi olahan ayam yang menawarkan cita rasa berbeda dari menu ayam goreng pada umumnya. Perpaduan daging ayam yang gurih dengan aroma segar khas daun seledri mampu menciptakan hidangan sederhana dengan rasa yang istimewa.
Menu ini cocok disajikan untuk berbagai kesempatan, mulai dari makan siang hingga makan malam bersama keluarga. Selain rasanya yang menggugah selera, proses pembuatan ayam goreng seledri juga cukup praktis dan tidak memerlukan banyak bahan.
Dengan bumbu yang tepat, ayam goreng seledri dapat menjadi pilihan lauk rumahan yang lezat, mudah dibuat, dan pastinya disukai banyak orang.
Mengutip resep dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut cara membuat ayam goreng seledri yang enak dan praktis untuk dicoba di rumah.
Simak bahan-bahan serta langkah pembuatannya agar bisa menghadirkan menu ayam goreng seledri yang gurih, harum, dan bikin selera makan bertambah.
Bahan-bahan untuk membuat ayam goreng seledri:
· 1 ekor ayam
· 6 siung bawang merah
· 10 siung bawang putih
· 40 gram seledri
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