Resep Oseng Mercon Ayam Bakso Sapi Rumahan, Pedasnya Bikin Lahap

Resep Oseng Mercon Ayam dan Bakso Sapi yang Bikin Nagih
JawaPos.com – Bagi pencinta makanan pedas, oseng mercon menjadi salah satu hidangan yang wajib dicoba. Perpaduan ayam, bakso sapi, dan bumbu pedas yang kaya rempah menciptakan rasa gurih dengan sensasi pedas yang meledak di setiap gigitan.
Meski memiliki cita rasa yang kuat, cara membuat oseng mercon ayam dan bakso sapi ternyata cukup mudah dan praktis. Menu ini cocok disajikan bersama nasi putih hangat untuk makan siang, bekal kerja, maupun hidangan sederhana saat malam hari.
Selain proses memasaknya yang tidak membutuhkan waktu lama, bahan-bahan yang digunakan juga mudah ditemukan di dapur. Dengan racikan bumbu yang tepat, hidangan sederhana ini bisa menjadi menu favorit keluarga.
Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut resep oseng mercon ayam dan bakso sapi yang pedas, gurih, dan bikin nagih seperti dilansir dari kanal YouTube Ika Mardatillah.
Bahan-bahan untuk membuat oseng mercon ayam dan bakso sapi:
· 500 gram paha ayam
· 200 gram baso sapi
· Bahan bumbu mercon:
· 10 cabe merah rebus
· Cabe rawit secukupnya
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