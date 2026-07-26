Tak Perlu Beli di Luar, Ini Resep Bakso Kuah Lezat yang Mudah Dibuat

Resep Bakso Kuah yang Segar dan Bikin Nagih./Tangkap Layar YouTube Dapur Cantik Channel
JawaPos.com – Bakso kuah merupakan salah satu hidangan favorit yang selalu pas disantap dalam berbagai suasana. Perpaduan kuah kaldu yang gurih, bakso bertekstur kenyal, dan pelengkap seperti mi serta sayuran menjadikan menu ini semakin menggugah selera.
Semangkuk bakso kuah hangat tidak hanya mampu mengenyangkan, tetapi juga memberikan sensasi nyaman saat dinikmati, baik sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Tak perlu selalu membelinya di luar, karena hidangan ini bisa dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan dan langkah memasak yang praktis.
Mengutip tayangan dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep bakso kuah sederhana yang menghasilkan cita rasa gurih, lezat, dan cocok dijadikan menu andalan di rumah.
Bahan-bahan untuk membuat bakso kuah:
· 20 buah bakso sapi
· 250 gram tetelan sapi
· 2 liter air
· 2 sdt garam
· 2 sdt gula pasir
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