Resep Nasi Goreng Kari Sapi Rumahan, Gurih dan Mudah Dipraktikkan

JawaPos.com - Nasi goreng menjadi salah satu hidangan favorit karena cara membuatnya praktis dan mudah dikreasikan dengan berbagai bahan. Mulai dari tambahan telur, ayam, seafood, hingga aneka bumbu khas dapat menghasilkan cita rasa yang berbeda.

Jika mulai bosan dengan sajian nasi goreng yang itu-itu saja, kamu bisa mencoba variasi nasi goreng kari sapi. Menu ini menghadirkan perpaduan antara nasi goreng gurih dengan aroma khas rempah kari serta potongan daging sapi yang lembut.

Bumbu kari yang kaya rasa membuat hidangan ini memiliki cita rasa lebih kompleks, sementara daging sapi memberikan tekstur dan kenikmatan tersendiri di setiap suapan. Nasi goreng kari sapi cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Selain rasanya yang istimewa, cara membuatnya juga cukup mudah dengan bahan yang bisa ditemukan di dapur rumah. Hidangan ini bisa menjadi pilihan tepat untuk menghadirkan menu berbeda tanpa proses memasak yang rumit.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep nasi goreng kari sapi yang lezat, praktis, dan mudah dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat nasi goreng kari sapi:

· Nasi putih

· 5 siung bawang putih

· 100 gram daging has dalam