Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Minggu, 26 Juli 2026 | 06.24 WIB

Resep Nasi Goreng Kari Sapi Rumahan, Gurih dan Mudah Dipraktikkan

Resep Nasi Goreng Kari Sapi yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan - Image

Resep Nasi Goreng Kari Sapi yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com - Nasi goreng menjadi salah satu hidangan favorit karena cara membuatnya praktis dan mudah dikreasikan dengan berbagai bahan. Mulai dari tambahan telur, ayam, seafood, hingga aneka bumbu khas dapat menghasilkan cita rasa yang berbeda.

Jika mulai bosan dengan sajian nasi goreng yang itu-itu saja, kamu bisa mencoba variasi nasi goreng kari sapi. Menu ini menghadirkan perpaduan antara nasi goreng gurih dengan aroma khas rempah kari serta potongan daging sapi yang lembut.

Bumbu kari yang kaya rasa membuat hidangan ini memiliki cita rasa lebih kompleks, sementara daging sapi memberikan tekstur dan kenikmatan tersendiri di setiap suapan. Nasi goreng kari sapi cocok disajikan sebagai menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Selain rasanya yang istimewa, cara membuatnya juga cukup mudah dengan bahan yang bisa ditemukan di dapur rumah. Hidangan ini bisa menjadi pilihan tepat untuk menghadirkan menu berbeda tanpa proses memasak yang rumit.

Dilansir dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep nasi goreng kari sapi yang lezat, praktis, dan mudah dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat nasi goreng kari sapi:

·       Nasi putih

·       5 siung bawang putih

·       100 gram daging has dalam

·       1 sdt kari bubuk

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Resep Nasi Goreng Kari Sapi, Menu Rumahan Lezat dengan Rasa Istimewa - Image
Kuliner

Resep Nasi Goreng Kari Sapi, Menu Rumahan Lezat dengan Rasa Istimewa

Rabu, 22 Juli 2026 | 19.08 WIB

Menu Hemat Favorit Keluarga, Begini Cara Membuat Telur Bumbu Bali - Image
Kuliner

Menu Hemat Favorit Keluarga, Begini Cara Membuat Telur Bumbu Bali

Minggu, 26 Juli 2026 | 06.09 WIB

Camilan Hemat dan Lezat, Begini Cara Membuat Tempe Kriuk Ala Mendoan - Image
Kuliner

Camilan Hemat dan Lezat, Begini Cara Membuat Tempe Kriuk Ala Mendoan

Minggu, 26 Juli 2026 | 04.30 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

5

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

6

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

7

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

8

Nathalie Holscher-Aripat Menikah, Sule Titip Pesan untuk Adzam, Balasan Nathalie Jadi Sorotan

9

Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?

10

Analis Ungkap Strategi Iran Pilih Sasar Negara Teluk Tanpa Serang Kapal Induk AS

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore