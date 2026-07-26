Anti Gagal! Resep Usus Ayam Pedas Gurih yang Cocok Jadi Lauk Andalan

Resep Usus Ayam Pedas Bumbu Kuning yang Enak dan Bikin Nagih./Tangkap Layar YouTube Ika Mardatillah
JawaPos.com – Usus ayam merupakan salah satu bahan makanan yang kerap diolah menjadi aneka hidangan rumahan. Meski sederhana, bagian ayam ini dapat menghasilkan cita rasa yang lezat jika dimasak dengan bumbu yang tepat.
Salah satu kreasi yang banyak digemari adalah usus ayam pedas bumbu kuning. Perpaduan rasa gurih, pedas dari cabai, serta aroma rempah yang khas membuat hidangan ini semakin menggugah selera dan cocok disantap bersama nasi hangat.
Selain memiliki rasa yang nikmat, menu ini juga praktis dibuat di rumah. Bahan-bahan yang dibutuhkan mudah ditemukan, sementara proses memasaknya relatif sederhana sehingga cocok dicoba, bahkan oleh pemula.
Mengutip tayangan dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep usus ayam pedas bumbu kuning yang lezat, berbumbu meresap, dan bisa menjadi pilihan lauk untuk makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Bahan-bahan untuk membuat usus ayam pedas bumbu kuning:
· 500 gram usus ayam
Bumbu:
· 7 bawang merah
· 5 bawang putih
· 3 butir kemiri
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