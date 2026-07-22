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Diajeng Gentalia Rifani
Rabu, 22 Juli 2026 | 19.08 WIB

Resep Nasi Goreng Kari Sapi, Menu Rumahan Lezat dengan Rasa Istimewa

Resep Nasi Goreng Kari Sapi yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan - Image

Resep Nasi Goreng Kari Sapi yang Enak dan Praktis./Tangkap Layar YouTube Ade Koerniawan

JawaPos.com -- Nasi goreng merupakan salah satu hidangan yang banyak digemari karena cara membuatnya praktis dan mudah dipadukan dengan berbagai bahan. Mulai dari tambahan telur, ayam, seafood, hingga aneka bumbu khas dapat menciptakan variasi rasa yang berbeda.

Bagi Anda yang ingin mencoba menu baru selain nasi goreng pada umumnya, nasi goreng kari sapi bisa menjadi pilihan yang menarik. Perpaduan nasi dengan bumbu kari yang harum serta potongan daging sapi menghadirkan rasa gurih, kaya rempah, dan lebih istimewa.

Hidangan ini cocok disajikan kapan saja, baik untuk menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga. Selain rasanya yang lezat, bahan-bahannya juga cukup mudah ditemukan sehingga praktis untuk dibuat sendiri di rumah.

Dirangkum dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep nasi goreng kari sapi yang nikmat, sederhana, dan mudah dipraktikkan di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat nasi goreng kari sapi:

·       Nasi putih

·       5 siung bawang putih

·       100 gram daging has dalam

·       1 sdt kari bubuk

·       1/2 sdt garam

Editor: Setyo Adi Nugroho
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