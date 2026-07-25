Camilan Hemat dan Lezat, Begini Cara Membuat Tempe Kriuk Ala Mendoan

JawaPos.com - Tempe kriuk ala mendoan menjadi salah satu kreasi dari olahan tempe mendoan tradisional yang memiliki tekstur lebih renyah. Berbeda dari mendoan biasa yang cenderung lembut, versi kriuk ini digoreng lebih lama hingga bagian luarnya terasa garing, tetapi bagian dalamnya tetap empuk.

Camilan ini cocok dinikmati dalam berbagai suasana, baik sebagai teman bersantai maupun sebagai lauk pendamping nasi hangat bersama keluarga. Rasa gurih dari bumbu tepung yang berpadu dengan tekstur renyah membuat hidangan sederhana ini semakin menggugah selera.

Selain rasanya yang nikmat, tempe kriuk ala mendoan juga mudah dibuat dengan bahan yang sederhana. Proses pembuatannya yang praktis menjadikannya pilihan tepat bagi kamu yang ingin menyajikan camilan lezat tanpa perlu waktu lama.

Bagi kamu yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, resep tempe kriuk ala mendoan berikut bisa menjadi pilihan. Mengutip kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut bahan dan cara membuat tempe kriuk ala mendoan yang renyah dan cocok untuk camilan keluarga.

Bahan-bahan untuk membuat tempe kriuk ala mendoan:

· 3 papan tempe

· 150 gram terigu

· 2 sdm maizena

· 1 bungkus marinasi