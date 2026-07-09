Olahan Seafood Sederhana dengan Rasa Gurih yang Menggoda, Begini Resep Cumi Goreng Asam Garam

JawaPos.com - Cumi goreng asam garam menjadi salah satu menu seafood yang praktis untuk dibuat, tetapi tetap menawarkan cita rasa yang istimewa. Hidangan ini memadukan tekstur cumi yang lembut dan kenyal dengan bumbu gurih bercampur sentuhan asam yang menyegarkan.

Menu ini cocok dijadikan pilihan lauk untuk hidangan keluarga sehari-hari. Selain rasanya yang lezat, bahan-bahan untuk membuat cumi goreng asam garam juga mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak membutuhkan waktu lama.

Dengan bumbu sederhana, sajian seafood ini mampu menghadirkan rasa yang kaya dan menggugah selera. Dikutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep lengkap membuat cumi goreng asam garam yang gurih dan nikmat.

Bahan-bahan untuk membuat cumi goreng asam garam:

· 500 gram cumi segar

· 1 sdm asam jawa

· 1 sdt garam

· 1 1/2 sdt MSG

· 10 siung bawang merah