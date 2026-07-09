Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 9 Juli 2026 | 21.16 WIB

Olahan Seafood Sederhana dengan Rasa Gurih yang Menggoda, Begini Resep Cumi Goreng Asam Garam

Resep Cumi Goreng Asam Garam yang Menggugah Selera Makan. (YouTube Ika Mardatillah) - Image

Resep Cumi Goreng Asam Garam yang Menggugah Selera Makan. (YouTube Ika Mardatillah)

JawaPos.com - Cumi goreng asam garam menjadi salah satu menu seafood yang praktis untuk dibuat, tetapi tetap menawarkan cita rasa yang istimewa. Hidangan ini memadukan tekstur cumi yang lembut dan kenyal dengan bumbu gurih bercampur sentuhan asam yang menyegarkan.

Menu ini cocok dijadikan pilihan lauk untuk hidangan keluarga sehari-hari. Selain rasanya yang lezat, bahan-bahan untuk membuat cumi goreng asam garam juga mudah ditemukan dan proses memasaknya tidak membutuhkan waktu lama.

Dengan bumbu sederhana, sajian seafood ini mampu menghadirkan rasa yang kaya dan menggugah selera. Dikutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep lengkap membuat cumi goreng asam garam yang gurih dan nikmat.

Bahan-bahan untuk membuat cumi goreng asam garam:

·       500 gram cumi segar

·       1 sdm asam jawa

·       1 sdt garam

·       1 1/2 sdt MSG

·       10 siung bawang merah

Cara untuk membuat cumi goreng asam garam:

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Resep Sambal Tumpang Tempe Khas Kediri, Olahan Tradisional dengan Cita Rasa Gurih Pedas - Image
Kuliner

Resep Sambal Tumpang Tempe Khas Kediri, Olahan Tradisional dengan Cita Rasa Gurih Pedas

Kamis, 9 Juli 2026 | 21.13 WIB

Resep Udang Goreng Terasi Daun Jeruk, Sajian Gurih dan Harum yang Cocok Disantap dengan Nasi Hangat - Image
Kuliner

Resep Udang Goreng Terasi Daun Jeruk, Sajian Gurih dan Harum yang Cocok Disantap dengan Nasi Hangat

Kamis, 9 Juli 2026 | 04.26 WIB

Resep Sambal Telur Kemangi, Perpaduan Pedas, Gurih, dan Harum yang Bikin Nafsu Makan Bertambah - Image
Kuliner

Resep Sambal Telur Kemangi, Perpaduan Pedas, Gurih, dan Harum yang Bikin Nafsu Makan Bertambah

Kamis, 9 Juli 2026 | 04.24 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore