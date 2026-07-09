Resep Salad Kentang Rumahan, Menu Praktis dengan Rasa Creamy yang Menggugah Selera

JawaPos.com - Salad kentang menjadi salah satu pilihan hidangan yang cocok bagi Anda yang ingin menikmati makanan sehat namun tetap lezat. Tidak hanya dapat disajikan sebagai camilan, menu ini juga pas dinikmati sebagai pendamping makan siang maupun makan malam.

Perpaduan kentang yang lembut dengan bahan-bahan segar menghasilkan cita rasa gurih, creamy, dan ringan di lidah. Teksturnya yang nyaman serta rasanya yang mudah diterima membuat salad kentang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Selain enak, cara membuat salad kentang juga cukup sederhana dengan bahan yang mudah ditemukan. Dikutip dari kanal YouTube Ade Koerniawan, berikut resep lengkap salad kentang yang praktis dan bisa dibuat sendiri di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat salad kentang:

· 1 buah atau 450 gram kentang besar

· 1/2 buah atau 70 gram jagung manis

· 1/2 buah atau 85 gram wortel

· 70 gram ham atau smoked beef

Bahan dressing salad: