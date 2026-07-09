Resep Oseng Telur Pedas Rumahan, Menu Sederhana dengan Rasa Gurih yang Menggugah Selera

JawaPos.com - Oseng telur pedas menjadi salah satu pilihan menu rumahan yang mudah dibuat namun tetap memiliki cita rasa yang kaya. Perpaduan telur yang gurih dengan bumbu pedas menghasilkan hidangan sederhana yang mampu menggugah selera dan cocok disantap bersama nasi hangat.

Menu ini bisa menjadi solusi bagi Anda yang ingin memasak hidangan praktis tanpa membutuhkan banyak waktu. Meski menggunakan bahan yang sederhana, rasa pedas dan gurih dari bumbunya membuat oseng telur ini terasa istimewa dan sulit untuk ditolak.

Dikutip dari kanal YouTube Ika Mardatillah, berikut resep lengkap oseng telur pedas yang dapat Anda coba buat sendiri di rumah.

Bahan-bahan untuk membuat oseng telur pedas:

· 1/4 kg telur

· 100 gram cabe ijo besar

· 3 cabe merah besar

· 3 siung bawang putih

· 7 siung bawang merah utuh