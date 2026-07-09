Resep Gulai Ayam Padang Rumahan, Kuah Gurih Berempah dengan Daging yang Lembut

- 1 ekor ayam negeri, bersihkan dan potong-potong

- 3 lembar daun salam

- 2 batang serai, dimemarkan

- 4 lembar daun jeruk

- 1 lembar daun kunyit

- Kaldu ayam bubuk secukupnya

- 250 ml santan kental

- 300–400 ml air atau santan encer

Bumbu Halus:

- 100–150 gram cabai merah keriting

- 10 siung bawang merah

- 7 siung bawang putih

- 1 sdm ketumbar

- 1 ruas jahe

- 1 ruas lengkuas (lebih banyak dari jahe)

- 2–3 cm kunyit

- 1 batang serai (ambil bagian putihnya)

- 2 butir kemiri

- Garam secukupnya

Cara Membuat:

Dalam wajan besar, campurkan santan kental dengan air atau santan cair.

Masukkan bumbu halus, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, dan serai. Aduk rata.

Tambahkan potongan ayam, masak dengan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih agar santan tidak pecah.

Tambahkan kaldu bubuk dan garam sesuai selera. Masak hingga ayam benar-benar empuk, bumbu meresap, dan kuah mulai mengental.

Sajikan hangat bersama nasi putih dan pelengkap favorit keluarga.

Kunci kelezatan gulai ayam Padang terletak pada kesabaran dalam memasak dan takaran rempah yang tepat.

Hidangan ini cocok disajikan saat acara keluarga, arisan, atau bahkan bisa menjadi ide usaha kuliner rumahan.