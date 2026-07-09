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Leni Setya Wati
Kamis, 9 Juli 2026 | 21.23 WIB

Resep Gulai Ayam Padang Rumahan, Kuah Gurih Berempah dengan Daging yang Lembut

Gulai Ayam Padang (Instagram @kumpulanresepmasak/@juliyanti7788) - Image

Gulai Ayam Padang (Instagram @kumpulanresepmasak/@juliyanti7788)

JawaPos.com - Gulai ayam Padang menjadi salah satu sajian khas Minangkabau yang selalu berhasil menggugah selera. Hidangan ini kerap menjadi pilihan favorit di meja makan karena memiliki cita rasa rempah yang kuat, aroma harum, serta kuah gurih yang kaya rasa.

Kunci kelezatan gulai ayam terletak pada daging yang empuk dan bumbu yang meresap sempurna. Untuk mendapatkan tekstur ayam yang lebih cepat lembut, penggunaan ayam negeri bisa menjadi pilihan karena lebih mudah diolah dibandingkan ayam kampung.

Resep gulai ayam ini menggunakan perpaduan bumbu tradisional seperti jahe, lengkuas, kunyit, dan serai yang memberikan rasa khas pada masakan. Tambahan daun kunyit serta daun jeruk juga membuat aroma gulai semakin wangi dan menggugah selera.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuat gulai ayam Padang sendiri di rumah, berikut resep lengkap beserta bahan dan cara memasaknya yang dirangkum dari laman Radar Madiun (JawaPos Group).

Bahan Utama:

- 1 ekor ayam negeri, bersihkan dan potong-potong
- 3 lembar daun salam
- 2 batang serai, dimemarkan
- 4 lembar daun jeruk
- 1 lembar daun kunyit
- Kaldu ayam bubuk secukupnya
- 250 ml santan kental
- 300–400 ml air atau santan encer
 
Bumbu Halus:
 
- 100–150 gram cabai merah keriting
- 10 siung bawang merah
- 7 siung bawang putih
- 1 sdm ketumbar
- 1 ruas jahe
- 1 ruas lengkuas (lebih banyak dari jahe)
- 2–3 cm kunyit
- 1 batang serai (ambil bagian putihnya)
- 2 butir kemiri
- Garam secukupnya
 
Cara Membuat:
 
Dalam wajan besar, campurkan santan kental dengan air atau santan cair.
 
Masukkan bumbu halus, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, dan serai. Aduk rata.
 
Tambahkan potongan ayam, masak dengan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih agar santan tidak pecah.
 
Tambahkan kaldu bubuk dan garam sesuai selera. Masak hingga ayam benar-benar empuk, bumbu meresap, dan kuah mulai mengental.
 
Sajikan hangat bersama nasi putih dan pelengkap favorit keluarga.
 
Kunci kelezatan gulai ayam Padang terletak pada kesabaran dalam memasak dan takaran rempah yang tepat.
 
Hidangan ini cocok disajikan saat acara keluarga, arisan, atau bahkan bisa menjadi ide usaha kuliner rumahan.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
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