Resep Gulai Ayam Padang Rumahan, Kuah Gurih Berempah dengan Daging yang Lembut

Gulai Ayam Padang (Instagram @kumpulanresepmasak/@juliyanti7788)
JawaPos.com - Gulai ayam Padang menjadi salah satu sajian khas Minangkabau yang selalu berhasil menggugah selera. Hidangan ini kerap menjadi pilihan favorit di meja makan karena memiliki cita rasa rempah yang kuat, aroma harum, serta kuah gurih yang kaya rasa.
Kunci kelezatan gulai ayam terletak pada daging yang empuk dan bumbu yang meresap sempurna. Untuk mendapatkan tekstur ayam yang lebih cepat lembut, penggunaan ayam negeri bisa menjadi pilihan karena lebih mudah diolah dibandingkan ayam kampung.
Resep gulai ayam ini menggunakan perpaduan bumbu tradisional seperti jahe, lengkuas, kunyit, dan serai yang memberikan rasa khas pada masakan. Tambahan daun kunyit serta daun jeruk juga membuat aroma gulai semakin wangi dan menggugah selera.
Bagi Anda yang ingin mencoba membuat gulai ayam Padang sendiri di rumah, berikut resep lengkap beserta bahan dan cara memasaknya yang dirangkum dari laman Radar Madiun (JawaPos Group).
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