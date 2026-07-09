Resep Sambal Tumpang Tempe Khas Kediri, Olahan Tradisional dengan Cita Rasa Gurih Pedas

JawaPos.com - Sambal tumpang tempe menjadi salah satu hidangan khas Jawa Timur yang memiliki cita rasa unik, terutama dikenal sebagai kuliner tradisional dari daerah Kediri. Berbeda dari sambal pada umumnya, hidangan ini menggunakan tempe semangit atau tempe yang mengalami proses fermentasi lanjutan sehingga menghasilkan aroma dan rasa khas.

Perpaduan tempe fermentasi, santan, serta berbagai bumbu rempah membuat sambal tumpang memiliki rasa gurih, pedas, dan kaya akan cita rasa. Menu sederhana ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga membawa kenangan akan masakan rumahan yang sudah dikenal sejak lama.

Biasanya, sambal tumpang disajikan dalam kondisi hangat bersama nasi putih, sayur lodeh, maupun aneka lauk pendamping lainnya. Meski merupakan hidangan sederhana, makanan ini tetap memiliki tempat tersendiri bagi banyak pecinta kuliner tradisional.

Kini, Anda dapat menghadirkan kembali rasa khas sambal tumpang di rumah dengan bahan yang mudah ditemukan. Berikut resep lengkap sambal tumpang tempe yang dirangkum dari JawaPos.com melalui laman Radar Madiun (JawaPos Group).