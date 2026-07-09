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Leni Setya Wati
Kamis, 9 Juli 2026 | 21.13 WIB

Resep Sambal Tumpang Tempe Khas Kediri, Olahan Tradisional dengan Cita Rasa Gurih Pedas

Sambal Tumpang Tempe (Instagram @bunda_didi) - Image

Sambal Tumpang Tempe (Instagram @bunda_didi)

JawaPos.com - Sambal tumpang tempe menjadi salah satu hidangan khas Jawa Timur yang memiliki cita rasa unik, terutama dikenal sebagai kuliner tradisional dari daerah Kediri. Berbeda dari sambal pada umumnya, hidangan ini menggunakan tempe semangit atau tempe yang mengalami proses fermentasi lanjutan sehingga menghasilkan aroma dan rasa khas.

Perpaduan tempe fermentasi, santan, serta berbagai bumbu rempah membuat sambal tumpang memiliki rasa gurih, pedas, dan kaya akan cita rasa. Menu sederhana ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga membawa kenangan akan masakan rumahan yang sudah dikenal sejak lama.

Biasanya, sambal tumpang disajikan dalam kondisi hangat bersama nasi putih, sayur lodeh, maupun aneka lauk pendamping lainnya. Meski merupakan hidangan sederhana, makanan ini tetap memiliki tempat tersendiri bagi banyak pecinta kuliner tradisional.

Kini, Anda dapat menghadirkan kembali rasa khas sambal tumpang di rumah dengan bahan yang mudah ditemukan. Berikut resep lengkap sambal tumpang tempe yang dirangkum dari JawaPos.com melalui laman Radar Madiun (JawaPos Group).

Bahan Utama:

- 200 gram tempe semangit (tempe lama)
- 100 gram tempe segar
- 500 ml santan encer
- 100 ml santan kental
- 3 lembar daun salam
- 2 cm lengkuas, dimemarkan
- Minyak goreng secukupnya

Bumbu Halus:

- 6 siung bawang merah
- 4 siung bawang putih
- 8 buah cabai merah keriting
- 5 buah cabai rawit merah (sesuai selera)
- 2 butir kemiri
- 1 sdt kencur (opsional, untuk aroma khas)
- Garam, gula, dan kaldu bubuk secukupnya

Cara Membuat:

1. Haluskan semua bumbu menggunakan blender atau ulekan.

2. Tumis bumbu halus bersama daun salam dan lengkuas hingga harum.

3. Masukkan tempe semangit dan tempe segar yang telah dihancurkan, aduk rata.

4. Tuangkan santan encer, masak dengan api sedang sambil terus diaduk agar santan tidak pecah.

5. Setelah mendidih, tambahkan santan kental, lalu bumbui dengan garam, gula, dan kaldu bubuk sesuai selera.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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