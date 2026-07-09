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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 9 Juli 2026 | 17.40 WIB

Soal Rasa Juaranya! 11 Rekomendasi Pempek Paling Hits di Solo!

rekomendasi kuliner pempek (Magnific/ Edgunn) - Image

rekomendasi kuliner pempek (Magnific/ Edgunn)

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JawaPos.com - Menikmati pempek berkualitas di Solo tidak lagi sulit. Berbagai gerai, mulai dari rumah makan legendaris hingga kedai kekinian, menghadirkan beragam varian pempek seperti kapal selam, lenjer, adaan, kulit, hingga tekwan dengan cita rasa yang tak kalah lezat dari daerah asalnya.

Bahkan sebagian besar tempat makan tersebut menawarkan harga yang ramah di kantong, sehingga cocok dijadikan pilihan untuk makan siang, camilan sore, maupun kuliner bersama keluarga.

Selain rasa yang autentik, banyak tempat makan pempek di Solo juga dikenal karena menggunakan bahan baku berkualitas, cuko yang kaya rempah, serta pilihan menu yang lengkap.

Tak heran jika beberapa di antaranya memiliki pelanggan setia dan selalu ramai dikunjungi setiap harinya.

Bagi Anda yang sedang mencari rekomendasi pempek terenak di Solo, ada banyak pilihan yang layak dicoba.

Mulai dari gerai legendaris hingga tempat makan yang sedang naik daun, semuanya menawarkan pengalaman kuliner yang memanjakan lidah. 

Berikut 11 rekomendasi pempek paling hits di Solo yang wajib masuk dalam daftar wisata kuliner Anda.

Dilansir dari Google Maps, inilah sebelas pempek enak di Solo dengan rasa gurih, aroma ikan yang terasa, dan cuko kaya rempah.

1. Pempek Ny. Kamto Solo

Editor: Novia Tri Astuti
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