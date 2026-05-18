14 Rekomendasi Tempat Makan Pempek Enak di jakarta, Suasana Nyaman dan Banyak Pilihan Menu Khas Palembang!

JawaPos.Com - Jakarta sebagai kota metropolitan tidak hanya dipenuhi restoran modern dan makanan internasional, tetapi juga menjadi rumah bagi banyak kuliner Nusantara yang autentik dan selalu dicari.

Salah satu yang memiliki tempat istimewa di hati pencinta kuliner adalah pempek, sajian khas Palembang yang terkenal dengan tekstur kenyal, rasa gurih ikan yang khas, dan kuah cuko dengan perpaduan rasa asam, manis, pedas, serta aroma rempah yang begitu menggoda.

Hidangan ini menjadi pilihan favorit untuk makan siang, santapan santai, hingga menu keluarga yang praktis namun tetap memuaskan.

Menariknya, Jakarta memiliki banyak tempat makan pempek yang tidak hanya menghadirkan rasa autentik, tetapi juga menawarkan suasana nyaman untuk bersantap bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja.

Pilihan menunya pun sangat lengkap, mulai dari pempek kapal selam, lenjer, adaan, kulit, pempek pistel, tekwan, model, hingga aneka menu khas Palembang lainnya.

Beberapa tempat bahkan sudah menjadi legenda karena konsistensi rasa dan pelanggan setianya yang terus datang dari generasi ke generasi.

Dilansir dari Google Maps, inilah empat belas tempat pempek enak di Jakarta dengan suasana nyaman dan menu khas Palembang yang lengkap.

1. Pempek Megaria

Pempek Megaria menjadi salah satu tempat makan pempek legendaris di Jakarta yang selalu ramai pengunjung.

Tempat ini dikenal dengan pempek kapal selam yang kenyal, rasa ikan yang cukup terasa, serta cuko yang memiliki keseimbangan rasa manis, asam, dan pedas yang pas.

Selain kapal selam, tersedia juga lenjer, adaan, kulit, hingga tekwan hangat yang cocok dinikmati saat cuaca sedang dingin atau hujan.

Daya tarik utama Pempek Megaria terletak pada kualitas rasa yang konsisten dan suasana tempat yang nyaman untuk santap siang bersama keluarga maupun rekan kerja.

Banyak pelanggan juga menyukai porsinya yang cukup mengenyangkan dengan pilihan menu yang lengkap.

Untuk menikmati menu di sini, Anda bisa menyiapkan budget sekitar Rp30.000 hingga Rp90.000 per orang, sementara alamat lengkapnya berada di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 21, Menteng, Jakarta Pusat.