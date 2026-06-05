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Jumat, 5 Juni 2026 | 17.49 WIB

4 Tempat Kuliner Pempek Mantap di Malang, Jajanan yang Cocok Disinggahi Sepulang Kerja

rekomendasi kuliner pempek enak di Malang./Magnific/ Edgunn - Image

rekomendasi kuliner pempek enak di Malang./Magnific/ Edgunn

JawaPos.com – Malang menyimpan banyak pilihan kuliner pempek yang sangat lezat dan sangat khas untuk semua kalangan.

Dari kedai pempek legendaris dengan kuah cuka sepuasnya hingga gerai pempek homemade dengan bahan yang sangat segar, pempek di Malang hadir dengan pilihan yang sangat beragam dan sangat cocok disinggahi sepulang kerja.

Bagi kamu yang sedang berkunjung atau tinggal di Malang dan ingin mencicipi pempek terenak, daftar berikut bisa jadi panduan yang sangat tepat.

Dilansir dari laman Cari Kuliner Indonesia dan Travelingyuk pada Kamis (4/6), berikut empat rekomendasi kuliner pempek enak di Malang.

1. Pempek Palembang Mang Djohan

Kedai yang berlokasi di Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Kavling 1, Penanggungan, Klojen, dan buka setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 21.00 ini menyajikan berbagai pilihan pempek mulai dari kapal selam, kulit, lenjer, adaan, hingga otak-otak goreng yang sangat beragam.

Cita rasa ikannya sangat dominan dibandingkan tepung yang digunakan sehingga menghasilkan tekstur dan rasa yang sangat autentik dan khas Palembang.

Keistimewaan makan di tempat ini adalah kuah cuka dan sambal yang disediakan sepuasnya di setiap meja, sehingga kamu bisa menikmati pempek sesuai selera tanpa batas.

Kedai ini sudah memiliki banyak cabang yang tersebar sehingga sangat mudah ditemukan di berbagai lokasi strategis di kota ini.

Buka hingga pukul 21.00 menjadikannya pilihan yang sangat tepat untuk singgah dan menikmati pempek sepulang kerja tanpa terburu-buru.

Editor: Hanny Suwindari
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