Rekomendasi Kuliner Sekitaran Stasiun Lempuyangan, Harga Ramah Kantong Mahasiswa dan Porsi Melimpah Cocok untuk Mengisi Tenaga Setelah

JawaPos.Com - Singgah di Jogjakarta dan turun di stasiun Lempuyangan, seringkali membuat perut keroncongan setelah perjalanan panjang.

Sebelum mengawali petualangan anda di Kota Jogjakarta, tidak ada salahnya mengisi tenaga di berbagai tempat makan yang berada di sekitar stasiun Lempuyangan.

Hanya berjarak beberapa meter saja, anda sudah bisa menemukan berbagai tempat makan yang menyajikan berbagai pilihan menu lezat dengan harga yang terjangkau.

Bagi anda yang sedang mencari rekomendasi tempat makan murah di sekitaran stasiun Lempuyangan Jogjakarta, berikut rekomendasi dari ulasan kanal YouTube @MandeManre yang sudah kami rangkum khusus untuk anda.

Special Sambal Mentah Bu Saring

Spesial Sambal Mentah Bu Saring berlokasi di Jl.Hayam Wuruk No. 39 B Tegal Panggung. Disini anda dapat memesan menu nasi hangat dengan beragam pilihan lauk mulai dari bacem tahu, bacem tempe, tempe mendoan, sate-satean, ayam goreng sampai lele goreng. Tempat makan ini cocok sebagai persinggahan pertama setelah turun dari kereta untuk mengisi perut sebelum menjelajah kota Jogjakarta. Ciri khasnya terletak pada racikan sambal mentah segar. sambal nya terdiri dari ulekan cabai rawit, tomat segar, serta kecap manis, semuanya disajikan mentah tanpa dimasak sehingga menghasilkan cita rasa segar yang menggugah selera, dengan perpadun pedas-asam-manis.

Es Murni 83 Tukangan

Es murni 83 berada di Jl. Tukangan No.45 Tegal Panggung. Kedai ini menjual es segar dengan harga mulai dari Rp 4.000-Rp 20.000. Satu porsi es di sini terdiri dari cendol, nangka, mutiara, kelapa muda, roti tawar, kuah santan dan siraman sirop. Kedai ini sudah mulai buka sejak pukul 09.00-21.00, cocok untuk menyegarkan tubuh anda setelah dari stasiun lempuyangan.

Gado-Gado dan Lotek Teteg

Gado-Gado dan lotek teteg berlokasi sekitar 500 m dari stasiun lempuyangan. Kedai ini mulai berjualan pukul 08.00-17.00. Warung lotek dan gado-gado teteg sangat ramai, terutama di saat jam sarapan atau waktu makan siang. Seporsinya disajikan dengan isian lontong, kentang goreng. Keripik tempe. tauge , daun selada, telur, kerupuk, serta siraman bumbu kacang yang gurih dan khas.

Lesehan Aldan