3 Rekomendasi Tempat Makan Misoa di Jogja dengan Cita Rasa Gurih dan Bikin Ketagihan

JawaPos.com - Jogja selalu memiliki banyak pilihan kuliner menarik yang sayang untuk dilewatkan. Salah satu hidangan yang kini banyak digemari adalah misoa, makanan bertekstur lembut dengan kuah hangat yang kaya rasa.

Perpaduan mi yang halus, kuah gurih, serta berbagai pilihan topping membuat misoa cocok dinikmati kapan saja. Hidangan ini juga menjadi pilihan tepat ketika cuaca sedang dingin atau saat ingin menyantap makanan yang ringan tetapi tetap mengenyangkan.

Bagi pencinta kuliner berkuah, beberapa tempat makan misoa di Jogja berikut bisa menjadi pilihan untuk mencicipi sajian yang lezat dan nyaman dinikmati bersama keluarga maupun teman.

Berikut tiga rekomendasi tempat makan misoa di Jogja yang terkenal dengan rasa gurih dan menggugah selera.

1. Kedai Misoa Qiu Qiu 99

Kedai Misoa Qiu Qiu 99 menjadi salah satu destinasi favorit bagi para pecinta misoa di Jogja. Tempat ini dikenal dengan kuahnya yang gurih dan kaya rasa, serta pilihan menu yang cukup beragam.

Dilansir dari akun Instagram @kedaiqiuqiu, tempat makan ini menawarkan banyak menu makanan, seperti misoa 99, misoa udang, misoa mala, dumpling soup, dan menu makanan lainnya.

Terdapat juga menu minuman, seperti es teh, milo, kopi susu, dan menu minuman lainnya.

Untuk makanan dikenakan harga mulai dari Rp 16 ribu dan untuk minuman dikenakan harga mulai dari Rp 5 ribu.