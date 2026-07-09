10 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Porsi Bar-Bar Dijamin Kenyang Maksimal Sepanjang Perjalanan

JawaPos.com - Stasiun Bandung selalu dipadati penumpang.

Tidak sedikit orang yang kebingungan mencari tempat makan setelah turun dari kereta, terutama usai menempuh perjalanan panjang.

Setelah perut mulai keroncongan, tentu anda perlu menyantap hidangan lezat dan mengenyangkan sebelum melanjutkan perjalanan berikutnya.

Tidak perlu khawatir, berikut sudah kami rekomendasikan tempat makan legendaris di sekitaran stasiun Bandung yang sudah terkenal akan cita rasanya yang lezat.

Melansir informasi dari kanal YouTube @10bestid, berikut tempat makan di sekitaran stasiun Bandung yang bisa anda kunjungi.

Nasi Bancakan

Nasi bancakan berlokasi dekat dengan stasiun Kota Bandung. Tepatnya di Jl. Trunojoyo No. 62, Citarum, Bandung Wetan. Warung makan ini mengusung konsep tempat makan prasmanan dengan tema sunda yang kuat.

Di sini tersedia berbagai lauk yang lengkap mulai dari ayam goreng, pepes, sayur asem,sate-satean, sampai sambel dadak. Cocok jadi tempat singgah setelah anda turun dari kereta usai menempuh perjalanan jauh..

Sate Maulana Yusuf

Sate maulana Yusuf berada di Jl. Maulana Yusuf No. 19, Bandung Wetan. Tiba di kota bandung anda perlu mampir ke warung sate yusuf yang terkenal dengan menu sate ayam dan sate kambing.

Warung sate yusuf dimasak secara sempurna sehingga menghasilkan menu sate daging yang empuk. Selain sate, anda dapat memesan gulai, soto, ataupun sop buntut.

Paskal Food Market