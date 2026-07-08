Resep Sambal Telur Kemangi, Perpaduan Pedas, Gurih, dan Harum yang Bikin Nafsu Makan Bertambah

Resep Sambal Telur Kemangi yang Enak dan Pedas
JawaPos.com - Sambal telur kemangi menjadi salah satu pilihan lauk sederhana yang mampu membuat hidangan sehari-hari terasa lebih istimewa. Sajian ini cocok dinikmati untuk menu makan siang maupun makan malam bersama nasi hangat.
Kombinasi telur yang gurih dengan sambal bercita rasa pedas serta aroma segar dari daun kemangi menciptakan perpaduan rasa yang menggugah selera. Selain lezat, hidangan ini juga mudah dibuat karena menggunakan bahan-bahan yang praktis dan mudah ditemukan.
Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut resep sambal telur kemangi yang pedas, nikmat, dan menggugah selera, dirangkum dari akun YouTube Dapur Cantik Channel.
Bahan-bahan untuk membuat sambal telur kemangi:
· 10 butir telur ayam rebus
· 2 sdt garam dekura
· 2 ikat kemangi
· 2 sdt terasi udang
· 2 buah tomat merah
· 2 sdt gula pasir
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