Resep Sambal Matah Teri yang Gurih, Pedas, dan Segar, Dijamin Bikin Selera Makan Bertambah

Resep Sambal Matah Teri yang Enak dan Bikin Nagih. (YouTube Ade Koerniawan)
JawaPos.com - Sambal matah teri menjadi salah satu pelengkap hidangan yang menawarkan perpaduan rasa pedas, segar, dan gurih dalam setiap suapan. Sajian ini mengombinasikan sambal matah khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai rawit, serai, dan bumbu lainnya dengan ikan teri goreng yang renyah.
Kombinasi bahan-bahan tersebut menghasilkan cita rasa yang kaya namun tetap sederhana, sehingga cocok dipadukan dengan berbagai lauk, seperti ikan bakar, ayam goreng, hingga sepiring nasi hangat. Sensasi gurih dari teri dan kesegaran sambal matah membuat menu ini semakin menggugah selera.
Selain rasanya yang lezat, sambal matah teri juga mudah dibuat di rumah karena menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di pasaran. Jika ingin mencobanya sendiri, berikut resep sambal matah teri yang dirangkum dari kanal YouTube Ade Koerniawan.
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· 50 gram teri
· 100 ml minyak goreng
· 70 gram cabai rawit
· 100 gram bawang merah
· 2 buah atau 70 gram sereh
· 1 buah atau 40 gram nipis
· 40 gram daun jeruk
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