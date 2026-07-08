Resep Udang Goreng Terasi Daun Jeruk, Sajian Gurih dan Harum yang Cocok Disantap dengan Nasi Hangat

JawaPos.com - Udang goreng terasi daun jeruk merupakan salah satu olahan seafood khas Indonesia yang memiliki cita rasa kuat dan menggugah selera. Perpaduan udang yang gurih dengan aroma khas terasi serta wangi segar dari daun jeruk menciptakan hidangan yang kaya rasa.

Tak hanya lezat, menu ini juga cukup mudah dibuat dengan bahan-bahan yang sederhana. Sensasi gurih, pedas, dan aroma rempah yang khas membuat udang goreng terasi daun jeruk menjadi lauk yang pas untuk menemani sepiring nasi hangat.

Bagi Anda yang ingin mencoba membuatnya sendiri di rumah, berikut resep udang goreng terasi daun jeruk yang nikmat dan mampu membuat makan semakin berselera, dirangkum dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan-bahan untuk membuat udang goreng terasi daun jeruk:

· 500 gram udang segar

· 3 sdm tepung maizena

· 8 sdm tepung terigu

· 1 butir telur ayam

· 1,5 sdt garam