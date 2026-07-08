Resep Pepes Ayam Kampung yang Lezat dan Aromatik, Cocok Jadi Lauk Favorit Keluarga

JawaPos.com - Pepes ayam kampung merupakan salah satu hidangan Nusantara yang nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Perpaduan daging ayam kampung yang gurih dengan bumbu rempah serta aroma khas daun pisang menghasilkan cita rasa yang menggugah selera.

Olahan ini bisa menjadi pilihan menarik bagi Anda yang mulai bosan dengan menu ayam yang biasa disajikan. Selain memiliki rasa yang kaya, pepes ayam kampung juga cukup praktis dibuat di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan.

Dengan bumbu yang meresap sempurna dan sensasi pedas yang menggoda, hidangan ini cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Dirangkum dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep pepes ayam kampung yang lezat, segar, dan mampu membuat nafsu makan bertambah.

· 1 ekor ayam kampung

· Daun pisang

· Sereh

· Daun salam

· Tomat