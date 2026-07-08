Resep Pepes Ayam Kampung yang Lezat dan Aromatik, Cocok Jadi Lauk Favorit Keluarga

Resep Pepes Ayam Kampung yang Enak dan Menggugah Selera Makan. (YouTube Ika Mardatillah)
JawaPos.com - Pepes ayam kampung merupakan salah satu hidangan Nusantara yang nikmat disantap bersama nasi putih hangat. Perpaduan daging ayam kampung yang gurih dengan bumbu rempah serta aroma khas daun pisang menghasilkan cita rasa yang menggugah selera.
Olahan ini bisa menjadi pilihan menarik bagi Anda yang mulai bosan dengan menu ayam yang biasa disajikan. Selain memiliki rasa yang kaya, pepes ayam kampung juga cukup praktis dibuat di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan.
Dengan bumbu yang meresap sempurna dan sensasi pedas yang menggoda, hidangan ini cocok menjadi menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Dirangkum dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut resep pepes ayam kampung yang lezat, segar, dan mampu membuat nafsu makan bertambah.
Baca Juga:Resep Sambal Matah Teri yang Gurih, Pedas, dan Segar, Dijamin Bikin Selera Makan Bertambah
· 1 ekor ayam kampung
· Daun pisang
· Sereh
· Daun salam
· Tomat
· Kemangi
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah