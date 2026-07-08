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Diajeng Gentalia Rifani
Kamis, 9 Juli 2026 | 03.04 WIB

Resep Dendeng Ragi Basah Khas Surabaya, Hidangan Berempah dengan Cita Rasa Gurih yang Cocok untuk Menu Keluarga

Resep Dendeng Ragi Basah Khas Surabaya yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Dapur Cantik Channel) - Image

Resep Dendeng Ragi Basah Khas Surabaya yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com - Dendeng ragi basah menjadi salah satu kuliner khas Surabaya yang tetap digemari hingga kini. Hidangan tradisional ini dikenal karena perpaduan daging sapi yang dimasak bersama kelapa parut berbumbu, menghasilkan cita rasa gurih, sedikit manis, dan aroma rempah yang begitu menggugah selera.

Berbeda dengan dendeng kering pada umumnya, dendeng ragi basah memiliki tekstur yang lebih empuk dan lembap. Proses memasaknya menggunakan bumbu rempah serta serundeng kelapa membuat setiap potongan daging terasa kaya rasa dan semakin nikmat disantap.

Sajian ini paling pas disajikan bersama nasi hangat, sambal, dan aneka lalapan, sehingga cocok menjadi pilihan menu makan siang atau makan malam bersama keluarga di rumah.

Dirangkum dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan-bahan dan langkah-langkah untuk membuat dendeng ragi basah khas Surabaya yang lezat dan mudah dipraktikkan.

·       400 gram daging sapi lulur luar

·       500 ml air

·       ½ buah kelapa parut setengah tua

·       3 lembar daun salam

·       5 lembar daun jeruk purut

·       2 sdt ketumbar bubuk

Editor: Setyo Adi Nugroho
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