Resep Dendeng Ragi Basah Khas Surabaya, Hidangan Berempah dengan Cita Rasa Gurih yang Cocok untuk Menu Keluarga

Resep Dendeng Ragi Basah Khas Surabaya yang Enak dan Mudah Dibuat di Rumah. (YouTube Dapur Cantik Channel)
JawaPos.com - Dendeng ragi basah menjadi salah satu kuliner khas Surabaya yang tetap digemari hingga kini. Hidangan tradisional ini dikenal karena perpaduan daging sapi yang dimasak bersama kelapa parut berbumbu, menghasilkan cita rasa gurih, sedikit manis, dan aroma rempah yang begitu menggugah selera.
Berbeda dengan dendeng kering pada umumnya, dendeng ragi basah memiliki tekstur yang lebih empuk dan lembap. Proses memasaknya menggunakan bumbu rempah serta serundeng kelapa membuat setiap potongan daging terasa kaya rasa dan semakin nikmat disantap.
Sajian ini paling pas disajikan bersama nasi hangat, sambal, dan aneka lalapan, sehingga cocok menjadi pilihan menu makan siang atau makan malam bersama keluarga di rumah.
Dirangkum dari kanal YouTube Dapur Cantik Channel, berikut bahan-bahan dan langkah-langkah untuk membuat dendeng ragi basah khas Surabaya yang lezat dan mudah dipraktikkan.
· 400 gram daging sapi lulur luar
· 500 ml air
· ½ buah kelapa parut setengah tua
· 3 lembar daun salam
· 5 lembar daun jeruk purut
· 2 sdt ketumbar bubuk
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah