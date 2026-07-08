Resep Perkedel Ayam Keju Praktis dengan Sensasi Lumer ala Hidangan Hotel

Perkedel Ayam Keju (Tangkapan layar YouTube Dapur Cantik Channel)
JawaPos.com - Perkedel ayam keju kali ini hadir dengan cita rasa yang berbeda dari perkedel pada umumnya. Perpaduan gaya masakan Eropa dengan sentuhan rasa gurih khas Surabaya membuat hidangan ini memiliki karakter unik dan menggugah selera.
Teksturnya yang lembut, rasa ayam yang gurih, serta lelehan keju yang memanjakan lidah menjadikan menu ini cocok disantap oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Sajian sederhana ini bisa menjadi pilihan baru untuk melengkapi menu makan keluarga di rumah.
Cara membuatnya pun tidak sesulit yang dibayangkan. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah yang praktis, Anda dapat menghadirkan perkedel ayam keju dengan tampilan dan rasa istimewa.
Penasaran dengan bahan-bahan yang dibutuhkan serta cara membuatnya? JawaPos.com telah merangkum resep lengkap mulai dari bahan hingga tahap pembuatannya berdasarkan kanal YouTube Dapur Cantik Channel.
Bahan Perkedel Ayam Keju:
- 500gr kentang kupas
- 250gr dada ayam fillet
- 150gr keju mozzarella
- ½ bj wortel
- ¼ bj paprika merah
- 5btg parsley
- 30gr bawang merah
- 20gr bawang putih
- ½ bj bawang Bombay
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah