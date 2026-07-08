Resep Perkedel Ayam Keju Praktis dengan Sensasi Lumer ala Hidangan Hotel

JawaPos.com - Perkedel ayam keju kali ini hadir dengan cita rasa yang berbeda dari perkedel pada umumnya. Perpaduan gaya masakan Eropa dengan sentuhan rasa gurih khas Surabaya membuat hidangan ini memiliki karakter unik dan menggugah selera.

Teksturnya yang lembut, rasa ayam yang gurih, serta lelehan keju yang memanjakan lidah menjadikan menu ini cocok disantap oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Sajian sederhana ini bisa menjadi pilihan baru untuk melengkapi menu makan keluarga di rumah.

Cara membuatnya pun tidak sesulit yang dibayangkan. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah yang praktis, Anda dapat menghadirkan perkedel ayam keju dengan tampilan dan rasa istimewa.

Penasaran dengan bahan-bahan yang dibutuhkan serta cara membuatnya? JawaPos.com telah merangkum resep lengkap mulai dari bahan hingga tahap pembuatannya berdasarkan kanal YouTube Dapur Cantik Channel.