Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 8 Juli 2026 | 20.08 WIB

Resep Perkedel Ayam Keju Praktis dengan Sensasi Lumer ala Hidangan Hotel

Perkedel Ayam Keju (Tangkapan layar YouTube Dapur Cantik Channel) - Image

Perkedel Ayam Keju (Tangkapan layar YouTube Dapur Cantik Channel)

JawaPos.com - Perkedel ayam keju kali ini hadir dengan cita rasa yang berbeda dari perkedel pada umumnya. Perpaduan gaya masakan Eropa dengan sentuhan rasa gurih khas Surabaya membuat hidangan ini memiliki karakter unik dan menggugah selera.

Teksturnya yang lembut, rasa ayam yang gurih, serta lelehan keju yang memanjakan lidah menjadikan menu ini cocok disantap oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Sajian sederhana ini bisa menjadi pilihan baru untuk melengkapi menu makan keluarga di rumah.

Cara membuatnya pun tidak sesulit yang dibayangkan. Dengan bahan yang mudah ditemukan dan langkah yang praktis, Anda dapat menghadirkan perkedel ayam keju dengan tampilan dan rasa istimewa.

Penasaran dengan bahan-bahan yang dibutuhkan serta cara membuatnya? JawaPos.com telah merangkum resep lengkap mulai dari bahan hingga tahap pembuatannya berdasarkan kanal YouTube Dapur Cantik Channel.

Bahan Perkedel Ayam Keju:

- 500gr kentang kupas

- 250gr dada ayam fillet

- 150gr keju mozzarella

- ½ bj wortel

- ¼ bj paprika merah

- 5btg parsley

- 30gr bawang merah

- 20gr bawang putih

- ½ bj bawang Bombay

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Resep Gulai Ayam Padang Praktis: Daging Lembut, Kaya Rempah, dan Bikin Nasi Cepat Habis - Image
Kuliner

Resep Gulai Ayam Padang Praktis: Daging Lembut, Kaya Rempah, dan Bikin Nasi Cepat Habis

Rabu, 8 Juli 2026 | 19.59 WIB

Resep Telur Kecap Sederhana, Lauk Rumahan Praktis yang Gurih dan Manis - Image
Kuliner

Resep Telur Kecap Sederhana, Lauk Rumahan Praktis yang Gurih dan Manis

Rabu, 8 Juli 2026 | 11.40 WIB

Resep Chicken Alfredo Baked Potatoes, Kentang Panggang Isi Ayam yang Creamy dan Lumer - Image
Kuliner

Resep Chicken Alfredo Baked Potatoes, Kentang Panggang Isi Ayam yang Creamy dan Lumer

Rabu, 8 Juli 2026 | 11.20 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore