Resep Telur Kecap Sederhana, Lauk Rumahan Praktis yang Gurih dan Manis

JawaPos.com - Telur menjadi salah satu bahan makanan yang hampir selalu tersedia di dapur. Selain harganya terjangkau, telur juga bisa diolah menjadi berbagai hidangan lezat. Salah satu menu yang tak pernah gagal menggugah selera adalah Telur Kecap, perpaduan telur dengan saus kecap manis gurih yang cocok disantap bersama nasi hangat.

Resep ala Instagram @jessicangelaaa ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di rumah. Meski praktis, hasilnya tetap kaya rasa sehingga cocok dijadikan menu andalan saat stok bahan makanan terbatas atau ketika tidak sempat berbelanja.

Telur kecap memiliki cita rasa manis, gurih, dan sedikit pedas jika ditambahkan cabai rawit. Proses memasaknya pun sangat cepat, sehingga cocok untuk menu sarapan, makan siang, maupun makan malam.

Selain hemat, resep ini juga mudah dimodifikasi dengan tambahan bahan lain seperti tahu, tempe, atau bawang bombai agar semakin nikmat.

Bahan-Bahan

4 butir telur

1 sdm bumbu putih

2 buah cabai rawit (opsional)

1 sdm saus tiram

1 sdm kecap manis

1 sdt kaldu jamur

1/2 sdt lada bubuk

Air secukupnya

Cara Membuat Telur Kecap

1. Siapkan Telur

Rebus atau goreng telur sesuai selera. Jika menggunakan telur rebus, kupas kulitnya setelah matang. Jika menggunakan telur goreng, masak hingga bagian luar sedikit kecokelatan agar lebih beraroma.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbu putih hingga harum.

Tambahkan irisan cabai rawit jika ingin rasa yang lebih pedas.

3. Buat Kuah Kecap

Masukkan saus tiram, kecap manis, lada bubuk, dan kaldu jamur.

Tambahkan sedikit air, lalu aduk hingga semua bumbu tercampur rata.

4. Masukkan Telur

Masukkan telur ke dalam saus.

Masak beberapa menit sambil sesekali dibalik agar bumbu meresap ke seluruh permukaan telur.

5. Sajikan

Angkat dan sajikan selagi hangat bersama nasi putih.

Jika menggunakan telur rebus, buat beberapa sayatan tipis di permukaannya sebelum dimasukkan ke dalam saus. Cara ini membantu bumbu lebih mudah meresap ke dalam telur.

Masak dengan api kecil hingga sedang agar saus mengental perlahan dan melapisi telur dengan sempurna.