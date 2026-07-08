Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Rabu, 8 Juli 2026 | 19.59 WIB

Resep Gulai Ayam Padang Praktis: Daging Lembut, Kaya Rempah, dan Bikin Nasi Cepat Habis

Gulai Ayam Padang (Instagram @kumpulanresepmasak/@juliyanti7788) - Image

Gulai Ayam Padang (Instagram @kumpulanresepmasak/@juliyanti7788)

JawaPos.com - Gulai ayam Padang menjadi salah satu sajian yang kerap dinantikan saat waktu makan tiba. Hidangan khas Minang ini dikenal memiliki cita rasa kuat berkat perpaduan rempah yang melimpah serta aroma khas yang menggugah selera.

Kelezatan gulai ayam tidak hanya bergantung pada racikan bumbunya, tetapi juga pada tekstur daging yang empuk dan bumbu yang meresap sempurna. Karena itu, pemilihan jenis ayam menjadi salah satu faktor penting dalam proses memasak.

Untuk mendapatkan hasil ayam yang lebih cepat matang, lembut, dan mudah disantap, ayam negeri dapat menjadi pilihan yang tepat dibandingkan ayam kampung.

Dalam resep ini, gulai ayam dibuat menggunakan kombinasi rempah tradisional seperti jahe, lengkuas, kunyit, dan serai. Tambahan daun kunyit serta daun jeruk khas masakan Minangkabau semakin memperkaya aroma dan rasa hidangan.

Penasaran ingin mencoba membuat gulai ayam Padang sendiri di rumah? Simak daftar bahan dan langkah pembuatannya berikut, seperti dikutip dari laman Radar Madiun (JawaPos Group).

Bahan Utama:

- 1 ekor ayam negeri, bersihkan dan potong-potong
- 3 lembar daun salam
- 2 batang serai, dimemarkan
- 4 lembar daun jeruk
- 1 lembar daun kunyit
- Kaldu ayam bubuk secukupnya
- 250 ml santan kental
- 300–400 ml air atau santan encer
 
Bumbu Halus:
 
- 100–150 gram cabai merah keriting
- 10 siung bawang merah
- 7 siung bawang putih
- 1 sdm ketumbar
- 1 ruas jahe
- 1 ruas lengkuas (lebih banyak dari jahe)
- 2–3 cm kunyit
- 1 batang serai (ambil bagian putihnya)
- 2 butir kemiri
- Garam secukupnya
 
Cara Membuat:
 
Dalam wajan besar, campurkan santan kental dengan air atau santan cair.
 
Masukkan bumbu halus, daun salam, daun jeruk, daun kunyit, dan serai. Aduk rata.
 
Tambahkan potongan ayam, masak dengan api sedang sambil terus diaduk hingga mendidih agar santan tidak pecah.
 
Tambahkan kaldu bubuk dan garam sesuai selera. Masak hingga ayam benar-benar empuk, bumbu meresap, dan kuah mulai mengental.
 
Sajikan hangat bersama nasi putih dan pelengkap favorit keluarga.
 
Kunci kelezatan gulai ayam Padang terletak pada kesabaran dalam memasak dan takaran rempah yang tepat.
 
Hidangan ini cocok disajikan saat acara keluarga, arisan, atau bahkan bisa menjadi ide usaha kuliner rumahan.
 
 
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Resep Telur Kecap Sederhana, Lauk Rumahan Praktis yang Gurih dan Manis - Image
Kuliner

Resep Telur Kecap Sederhana, Lauk Rumahan Praktis yang Gurih dan Manis

Rabu, 8 Juli 2026 | 11.40 WIB

Resep Chicken Alfredo Baked Potatoes, Kentang Panggang Isi Ayam yang Creamy dan Lumer - Image
Kuliner

Resep Chicken Alfredo Baked Potatoes, Kentang Panggang Isi Ayam yang Creamy dan Lumer

Rabu, 8 Juli 2026 | 11.20 WIB

Resep Creamy Kimchi Udon, Mi Udon Kuah Krim Pedas Gurih ala Jepang-Korea - Image
Kuliner

Resep Creamy Kimchi Udon, Mi Udon Kuah Krim Pedas Gurih ala Jepang-Korea

Rabu, 8 Juli 2026 | 11.10 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk - Image
1

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

2

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

3

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

4

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah

6

Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan

7

Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya

8

Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya

9

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

10

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore