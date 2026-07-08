Resep Gulai Ayam Padang Praktis: Daging Lembut, Kaya Rempah, dan Bikin Nasi Cepat Habis

Gulai Ayam Padang (Instagram @kumpulanresepmasak/@juliyanti7788)
JawaPos.com - Gulai ayam Padang menjadi salah satu sajian yang kerap dinantikan saat waktu makan tiba. Hidangan khas Minang ini dikenal memiliki cita rasa kuat berkat perpaduan rempah yang melimpah serta aroma khas yang menggugah selera.
Kelezatan gulai ayam tidak hanya bergantung pada racikan bumbunya, tetapi juga pada tekstur daging yang empuk dan bumbu yang meresap sempurna. Karena itu, pemilihan jenis ayam menjadi salah satu faktor penting dalam proses memasak.
Untuk mendapatkan hasil ayam yang lebih cepat matang, lembut, dan mudah disantap, ayam negeri dapat menjadi pilihan yang tepat dibandingkan ayam kampung.
Dalam resep ini, gulai ayam dibuat menggunakan kombinasi rempah tradisional seperti jahe, lengkuas, kunyit, dan serai. Tambahan daun kunyit serta daun jeruk khas masakan Minangkabau semakin memperkaya aroma dan rasa hidangan.
Penasaran ingin mencoba membuat gulai ayam Padang sendiri di rumah? Simak daftar bahan dan langkah pembuatannya berikut, seperti dikutip dari laman Radar Madiun (JawaPos Group).
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