Resep Chicken Alfredo Baked Potatoes, Kentang Panggang Isi Ayam yang Creamy dan Lumer

JawaPos.com - Jika ingin menikmati hidangan yang mengenyangkan sekaligus terasa seperti menu kafe, Chicken Alfredo Baked Potatoes wajib masuk dalam daftar resep yang dicoba. Kentang panggang yang lembut dipadukan dengan ayam berbumbu, saus Alfredo yang creamy, serta lelehan keju menciptakan perpaduan rasa gurih yang sulit ditolak.

Resep ala Instagram @tastytrailsbyilsa ini menggunakan kentang utuh yang dipanggang hingga empuk, kemudian diisi dengan ayam berbumbu dan saus Alfredo buatan sendiri sebelum dipanggang kembali hingga kejunya meleleh sempurna.

Berbeda dari kentang panggang biasa, menu ini menghadirkan tekstur yang berlapis. Bagian kulit kentang tetap sedikit renyah, sementara bagian dalamnya lembut dan berpadu dengan saus Alfredo yang kaya rasa.

Tambahan ayam berbumbu membuat hidangan ini semakin mengenyangkan sehingga cocok dijadikan menu makan siang, makan malam, atau sajian spesial saat berkumpul bersama keluarga.

Bahan-Bahan

Bahan Kentang

3 buah kentang ukuran sedang

Sedikit minyak

Garam secukupnya

Mentega secukupnya

Keju mozzarella parut

Parsley kering untuk taburan

Bahan Ayam

Dada ayam tanpa tulang, potong dadu

Garam

Lada hitam

Cabai bubuk atau chili flakes

Bawang putih bubuk

Bahan Saus Alfredo

2 sdm mentega

1/2 sdm tepung terigu

1 cangkir susu cair

3/4 cangkir heavy cream

2 lembar keju cheddar

Garam secukupnya

Lada hitam

Chili flakes

Bawang putih bubuk

Cara Membuat Chicken Alfredo Baked Potatoes

1. Panggang Kentang

Cuci bersih kentang, lalu tusuk-tusuk permukaannya menggunakan garpu.

Olesi sedikit minyak dan taburi garam.

Bungkus dengan aluminium foil, kemudian panggang menggunakan oven atau air fryer pada suhu 200°C selama 40-50 menit. Balik kentang di pertengahan waktu agar matang merata.

2. Masak Ayam

Bumbui ayam dengan garam, lada hitam, chili flakes, dan bawang putih bubuk.

Masak hingga ayam matang dan sedikit kecokelatan, lalu sisihkan.

3. Buat Saus Alfredo

Lelehkan mentega, lalu masukkan tepung terigu dan aduk hingga tercampur rata.

Tuang susu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk agar tidak menggumpal.

Tambahkan heavy cream dan keju cheddar, lalu bumbui dengan garam, lada hitam, chili flakes, dan bawang putih bubuk.

Masak hingga saus mengental.

4. Susun Isian

Belah kentang yang sudah matang tanpa memutus bagian bawahnya.

Tambahkan sedikit mentega, lalu haluskan bagian dalam kentang menggunakan garpu.

Masukkan keju mozzarella, ayam berbumbu, saus Alfredo, kemudian tambahkan lagi mozzarella di bagian atas.

5. Panggang Kembali

Panggang kembali selama beberapa menit hingga keju meleleh dan permukaannya berwarna keemasan.

6. Sajikan

Taburi parsley kering sebelum disajikan selagi hangat.