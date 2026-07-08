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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 8 Juli 2026 | 14.41 WIB

10 Kuliner Bogor Paling Dekat Stasiun untuk Mengisi Perut Lapar Sebelum Melanjutkan Perjalanan

Ilustrasi toge goreng/YouTube @10bestid - Image

Ilustrasi toge goreng/YouTube @10bestid

JawaPos.Com - Stasiun Bogor banyak menjadi tempat transit yang ramai dikunjungi banyak orang.

Baik pekerja maupun wisatawan, banyak orang yang berlalu lalang di stasiun ini.

Di sekitaran stasiun, terdapat banyak tempat makan yang bisa anda kunjungi sebelum melanjutkan perjalanan. Menariknya, beberapa diantaranya dapat ditempuh dengan jalan kaki dalam hitungan menit saja.

Berdasarkan informasi yang kami kutip dari kanal YouTube @10bestid, pada (7/7) berikut rekomendasi kuliner sekitaran stasiun Bogor yang wajib anda kunjungi saat transit. 

Mie kocok mawar berlokasi di Jl. Dr. Semeru No. 2, Bogor Tengah. Tempat makan ini sangat dekat dari stasiun Bogor, yakni sekitar 6 menit dari stasiun. Tempat makan legendaris ini telah berjualan sejak tahun 1970-an. Mie kocok mawar menyajikan mie kocok dengan isian yang beragam mulai dari kikil, daging, bakso, kol, seledri, tomat yang kemudian disiram kuah kaldu sapi yang gurih. Lokasinya yang dekat dengan stasiun menjadikannya pilihan tepat untuk sarapan atau mengisi perut setelah turun dari kereta. 

Soto Mang Bonin bertempat di Jl. Semboja No. 38, Bogor Tengah. Warung soto legendaris ini telah berjualan sejak tahun 1987. Seporsi soto mang Bonin terdiri dari tomat, potongan daging sapi, risol bihun, dan kuah kaldu. Cocok sebagai menu sarapan hangat saat berada di sekitaran stasiun Bogor

Jika anda menginginkan menu yang lebih mengenyangkan, anda dapat berkunjung ke ayam cipo gunung batu yang berlokasi di Jl. Raya Gn Batu No. 23 Pasir Jaya, Bogor Barat. Tempat makan ini menyajikan aneka lauk seperti ayam, bebek, jeroan, ati ampela goreng, yang disajikan dengan serundeng khas. Perpaduan gurihnya lauk, sambal manis yang khas, serta lalapan yang bisa diambil sepuasnya,  menjadikan tempat ini sangat pas untuk mengisi tenaga setelah perjalanan panjang dengan kereta api.

Kupat tahu doclang 405 bertempat di Jl. Raya Gn. Batu, Gunung Batu, Bogor Barat. Doclang sekilas terlihat mirip seperti ketoprak, namun perbedaannya pada doclang disajikan tanpa bihun, isiannya terdiri dari lontong, tahu, kentang, telur rebus, kemudian disiram dengan saus kacang, dan bawang goreng. Uniknya, lontong doclang dibungkus dengan daun pandan, sehingga aromanya lebih keluar. 

Editor: Novia Tri Astuti
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