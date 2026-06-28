Bhayangkara Fest Polres Bogor Ditutup, Layanan Paspor hingga Nobar Piala Dunia Diserbu Warga

JawaPos.com - Puncak Bhayangkara Fest Polres Bogor berlangsung meriah dengan dihadiri ribuan warga Kabupaten Bogor di halaman Mapolres Bogor, Jalan Tegar Beriman, Cibinong, Minggu (28/6/2026). Berbagai layanan publik, kegiatan olahraga, hiburan, hingga program sosial dihadirkan untuk menutup rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80.

Festival yang telah berlangsung selama beberapa pekan itu ditutup dengan sejumlah inovasi baru yang menarik perhatian masyarakat. Sejak pagi, kawasan acara dipenuhi warga yang memanfaatkan berbagai layanan sekaligus menikmati beragam hiburan yang disediakan.

Salah satu program baru yang menjadi daya tarik utama adalah layanan Pasporia atau Pengurusan Paspor Minggu Ceria. Layanan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Polres Bogor dan Kantor Imigrasi Kelas I setempat.

Melalui program ini, masyarakat dapat mengurus pembuatan paspor baru maupun perpanjangan paspor pada hari libur. Kehadiran layanan tersebut memberikan kemudahan bagi warga yang selama ini terkendala waktu karena aktivitas kerja pada hari biasa.

Antusiasme masyarakat terlihat sejak gerai pelayanan dibuka. Banyak warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengurus dokumen perjalanan tanpa harus datang ke kantor imigrasi pada hari kerja.

Selain menghadirkan layanan administrasi, panitia juga menyediakan Zona Kuliner Gratis yang menjadi salah satu pusat keramaian. Ribuan porsi makanan khas lokal dibagikan kepada masyarakat yang mengikuti rangkaian kegiatan di kawasan Car Free Day.

Program tersebut mendapat sambutan positif dari warga. Setelah berolahraga atau menikmati berbagai aktivitas di lokasi, pengunjung dapat menikmati aneka hidangan tanpa dipungut biaya.

Di sektor olahraga, Bhayangkara Fest menghadirkan kegiatan Poundfit Massal yang berlangsung di depan panggung utama. Ribuan peserta, yang sebagian besar merupakan kaum perempuan, mengikuti sesi olahraga dengan penuh semangat.

Dengan menggunakan ripstix, peserta bergerak mengikuti irama musik yang energik. Suasana tersebut menciptakan pemandangan meriah yang memenuhi kawasan Jalan Tegar Beriman sepanjang kegiatan berlangsung.