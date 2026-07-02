Rekomendasi 5 Wisata Outdoor Seru di Bogor untuk Libur Sekolah 2026, Ada Trekking, Edukasi Budaya hingga Wahana Air Viral

JawaPos.com - Sedang mencari rekomendasi wisata outdoor di Bogor untuk mengisi libur sekolah 2026? Kota Hujan menawarkan banyak destinasi yang cocok untuk liburan keluarga, mulai dari trekking ke air terjun, wisata edukasi budaya, taman bermain air, hingga kawasan pegunungan yang sejuk.

Selain memberikan pengalaman menyenangkan bagi anak-anak, sejumlah tempat wisata ini juga menghadirkan aktivitas edukatif dan petualangan yang membuat liburan terasa lebih berkesan.

Lokasinya pun relatif mudah dijangkau dari Jakarta maupun kota-kota di sekitarnya.

Berikut lima rekomendasi wisata outdoor di Bogor yang layak masuk daftar kunjungan selama libur sekolah 2026.

1. Curug Leuwi Hejo, Trekking Ringan dengan Pemandangan Air Terjun Jernih

Bagi keluarga yang ingin mengajak anak lebih dekat dengan alam, Curug Leuwi Hejo di kawasan Sentul menjadi pilihan menarik. Untuk mencapai lokasi air terjun, pengunjung perlu melakukan trekking sekitar 30–45 menit melewati jalur persawahan, perkebunan, hingga hutan yang masih asri.

Perjalanan tersebut tergolong ramah bagi pemula sehingga tetap nyaman dilakukan bersama anak-anak. Sesampainya di lokasi, pengunjung akan disambut air terjun dengan kolam alami berwarna hijau kebiruan yang menjadi asal nama 'Leuwi Hejo'.

Selain berenang, anak-anak juga dapat bermain air sambil menikmati suasana alam yang sejuk.

2. Kampoeng Wisata Cinangneng, Liburan Sekaligus Belajar Budaya Sunda

Jika ingin menggabungkan rekreasi dengan edukasi, Kampoeng Wisata Cinangneng bisa menjadi destinasi yang tepat.

Tempat wisata ini menawarkan pengalaman mengenal kehidupan pedesaan khas Sunda melalui berbagai aktivitas interaktif.