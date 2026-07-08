Resep Ayam Bumbu Daun Jeruk, Lauk Rumahan Sederhana dengan Aroma Harum yang Menggugah Selera

JawaPos.com - Olahan ayam selalu menjadi pilihan favorit untuk menu sehari-hari. Jika ingin mencoba variasi yang berbeda, Ayam Bumbu Daun Jeruk bisa menjadi pilihan tepat. Perpaduan bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, dan daun jeruk menghasilkan aroma rempah yang harum dengan cita rasa gurih yang meresap hingga ke dalam daging.

Resep ala Instagram @nurkitchen01 ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Meski tanpa banyak bumbu, hasil akhirnya tetap lezat dan cocok disajikan sebagai lauk pendamping nasi hangat.

Kunci kelezatan menu ini terletak pada penggunaan daun jeruk yang memberikan aroma segar khas, dipadukan dengan serai dan daun salam yang membuat rasa ayam semakin kaya.

Selain mudah dibuat, resep ini juga tidak membutuhkan waktu memasak yang lama sehingga cocok untuk menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.

Bahan-Bahan

1 potong paha ayam

4 siung bawang merah

4 siung bawang putih

6 lembar daun jeruk

3 lembar daun salam

1 batang serai, memarkan

Garam secukupnya

1 sdm gula pasir

Kaldu ayam secukupnya

Air secukupnya

Minyak goreng secukupnya

Cara Membuat Ayam Bumbu Daun Jeruk

1. Siapkan Bumbu

Haluskan bawang merah dan bawang putih hingga lembut.

Memarkan serai, lalu sobek sedikit daun jeruk agar aromanya lebih keluar.

2. Tumis Bumbu

Panaskan sedikit minyak.

Tumis bumbu halus bersama serai, daun salam, dan daun jeruk hingga harum dan matang.

3. Masukkan Ayam

Masukkan paha ayam ke dalam tumisan bumbu.

Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu.

4. Tambahkan Bumbu dan Air

Masukkan garam, gula pasir, dan kaldu ayam.

Tuang air secukupnya hingga ayam terendam sebagian.

Masak dengan api sedang hingga ayam matang dan bumbu meresap.

5. Sajikan

Setelah kuah mulai menyusut dan ayam empuk, angkat lalu sajikan selagi hangat bersama nasi putih.

Marinasi ayam dengan sedikit garam selama 15-20 menit sebelum dimasak agar bumbu lebih mudah meresap.

Gunakan paha ayam karena teksturnya lebih juicy setelah dimasak. Jika menggunakan ayam kampung, tambahkan waktu memasak agar daging benar-benar empuk.