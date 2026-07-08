Resep Ayam Bumbu Daun Jeruk, Lauk Rumahan Sederhana dengan Aroma Harum yang Menggugah Selera

Potret ayam bumbu daun jeruk dengan bawang, serai, dan daun salam (Instagram @nurkitchen01)
JawaPos.com - Olahan ayam selalu menjadi pilihan favorit untuk menu sehari-hari. Jika ingin mencoba variasi yang berbeda, Ayam Bumbu Daun Jeruk bisa menjadi pilihan tepat. Perpaduan bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, dan daun jeruk menghasilkan aroma rempah yang harum dengan cita rasa gurih yang meresap hingga ke dalam daging.
Resep ala Instagram @nurkitchen01 ini menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah ditemukan di dapur. Meski tanpa banyak bumbu, hasil akhirnya tetap lezat dan cocok disajikan sebagai lauk pendamping nasi hangat.
Kunci kelezatan menu ini terletak pada penggunaan daun jeruk yang memberikan aroma segar khas, dipadukan dengan serai dan daun salam yang membuat rasa ayam semakin kaya.
Selain mudah dibuat, resep ini juga tidak membutuhkan waktu memasak yang lama sehingga cocok untuk menu makan siang maupun makan malam bersama keluarga.
Bahan-Bahan
1 potong paha ayam
4 siung bawang merah
4 siung bawang putih
6 lembar daun jeruk
3 lembar daun salam
1 batang serai, memarkan
Garam secukupnya
1 sdm gula pasir
Kaldu ayam secukupnya
Air secukupnya
Minyak goreng secukupnya
Cara Membuat Ayam Bumbu Daun Jeruk
1. Siapkan Bumbu
Haluskan bawang merah dan bawang putih hingga lembut.
Memarkan serai, lalu sobek sedikit daun jeruk agar aromanya lebih keluar.
2. Tumis Bumbu
Panaskan sedikit minyak.
Tumis bumbu halus bersama serai, daun salam, dan daun jeruk hingga harum dan matang.
3. Masukkan Ayam
Masukkan paha ayam ke dalam tumisan bumbu.
Aduk hingga seluruh permukaan ayam terbalut bumbu.
4. Tambahkan Bumbu dan Air
Masukkan garam, gula pasir, dan kaldu ayam.
Tuang air secukupnya hingga ayam terendam sebagian.
Masak dengan api sedang hingga ayam matang dan bumbu meresap.
5. Sajikan
Setelah kuah mulai menyusut dan ayam empuk, angkat lalu sajikan selagi hangat bersama nasi putih.
Marinasi ayam dengan sedikit garam selama 15-20 menit sebelum dimasak agar bumbu lebih mudah meresap.
Gunakan paha ayam karena teksturnya lebih juicy setelah dimasak. Jika menggunakan ayam kampung, tambahkan waktu memasak agar daging benar-benar empuk.
Ayam Bumbu Daun Jeruk sangat nikmat disantap bersama nasi putih hangat, sambal terasi, lalapan segar, atau tumis sayuran.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah